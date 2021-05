Fußball 2. Bundesliga Fürth patzt! So geht Bochums schnellster Weg in Liga eins

Bochum. Alles in Bochumer Hand, aber lange nichts sicher. Der VfL könnte auswärts aufsteigen, im Ruhrstadion – oder auf dem Sofa. Wir rechnen es durch.

Fast zwei Wochen lang lief im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga alles gegen den VfL Bochum – erst unterlag der Tabellenführer in Darmstadt, dann gewannen die Verfolger Fürth, Kiel und Düsseldorf auch noch ihre Nachholspiele, kamen den Bochumern näher. „Wir haben es in der eigenen Hand“, betonte VfL-Trainer Thomas Reis aber immer wieder.

Das gilt weiter – umso mehr, nachdem Verfolger Greuther Fürth am Samstag gegen den Karlsruher SC nur 2:2 zu spielte. Fürth hätte in diesem Spiel sogar zumindest für eine Nacht Bochum von der Spitze verdrängen können, stattdessen haben sich die Bochumer Chancen klar verbessert, zumal auch Fortuna Düsseldorf nicht gewann.

(Dieser Text wird laufend mit den aktuellen Ergebnissen aktualisiert. Stand: 8. Mai nach den Spielen zwischen Fürth und Karlsruhe sowie Düsseldorf und Braunschweig.)

Durch das Düsseldorfer 2:2 gegen Braunschweig ist klar, dass Fortuna in dieser Saison nicht mehr an Bochum vorbekommt. Drei Mannschaften können den VfL nun theoretisch noch überholen: Der Hamburger SV, Greuther Fürth und eben Holstein Kiel, wobei Kiel weniger Spiele absolviert hat. Wenn Bochum zwei dieser Teams hinter sich lässt, hat er mindestens Platz zwei und damit den Bundesliga-Aufstieg sicher. Wir rechnen es durch.

VfL Bochum braucht noch fünf Punkte, um alles klarzumachen

Kiel (30 Spiele, 56 Punkte) kann noch die Marke von 68 Punkten erreichen. Für Fürth (32 Spiele, 58 Punkte) sind 64 Punkte möglich. Hamburg (31 Spiele, 52 Punkte) könnte noch höchstens auf 61 kommen.

Aus eigener Kraft den VfL überholen kann niemand mehr. Und selbst wenn der VfL schwächelt, scheint ihm der Relegationsplatz kaum mehr zu nehmen – dazu müsste im Prinzip im Endspurt alles schiefgehen, während der HSV (mit Trainer Horst Hrubesch) eine perfekte Serie hinlegt. Doch als Spitzenreiter wollen alle Bochumer natürlich mehr: den direkten Aufstieg. Der wäre mit 65 Punkten garantiert. Nach 31 Spielen steht der VfL bei 60 Punkten.

Das muss passieren, damit der VfL Bochum aufsteigt:

Der VfL braucht also noch fünf Zähler für den direkten Aufstieg, falls Kiel und Fürth alle ihre noch ausstehenden Spiele gewinnen (je nach Tordifferenz könnten auch vier reichen). Dafür bleiben drei Bochumer Spiele: am 9. Mai gegen Regensburg, am 16. Mai in Nürnberg, am 23. Mai gegen Sandhausen. Schneller geht es, falls Fürth oder Kiel Punkte liegenlassen.

Seit Samstag steht das Tor zur Bundesliga weit offen – mit zwei Heimsiegen zum Beispiel würde Bochum garantiert aufsteigen.

Der VfL Bochum steigt auf dem Sofa auf, wenn ...

Wenn der VfL das Heimspiel gegen Regensburg gewinnt, steht er in der Abschlusstabelle garantiert vor dem HSV, hätte damit den Relegationsplatz sicher. Nachdem der SV Sandhausen aber weder gegen Fürth noch Kiel punkten konnte, ist klar, dass diese beiden auf jeden Fall in Schlagdistanz bleiben – Bochum könnte aber auf dem Sofa (in der Hotel-Quarantäne) aufsteigen.

Der VfL Bochum steigt am Donnerstag, 13. Mai auf, wenn… er erst Regensburg schlägt UND Kiel die Spiele gegen Hannover und Regensburg verliert.

Danach hat Kiel seine Nachholspiele hinter sich, alle Mannschaften im Titelrennen 32 Spiele absolviert und gehen im Gleichschritt in die letzten beiden Spieltage am 16. und 23. Mai – die werden die Teams übrigens in Quarantäne verbringen.

Der VfL Bochum steigt in Nürnberg auf, wenn ...

Der VfL Bochum steigt am Sonntag, 16. Mai auf, wenn… er Regensburg und Nürnberg schlägt.

Der VfL Bochum steigt am Sonntag, 16. Mai auf, wenn… er aus den Spielen gegen Regensburg und Nürnberg vier Punkte holt UND Kiel aus den Spielen gegen Hannover, Regensburg und Karlsruhe höchstens vier Punkte holt.

Der VfL Bochum steigt am Sonntag, 16. Mai auf, wenn… er aus den Spielen gegen Regensburg und Nürnberg vier Punkte holt UND Fürth gegen Paderborn nicht gewinnt.

Theoretisch könnte es zum Beispiel auch reichen, wenn der VfL „nur“ drei Punkte aus diesen beiden Partien holt – entsprechend mehr Zähler müssten Kiel oder Fürth dann liegen lassen.

Das Restprogramm der Bochumer Aufstiegskonkurrenten

Dass Fortuna Düsseldorf den VfL nicht mehr einholen kann, scheint Formsache, ist aber noch nicht ganz sicher. Perfekt ist es in dem Moment, wenn der VfL mehr als zwei Punkte holt oder Fortuna ein Spiel nicht gewinnt. Nach dem späten Düsseldorfer Sieg über Karlsruhe am Montagabend könnte es am Samstag so weit sein, wenn Fortuna gegen Darmstadt spielt. Oder einen Tag später, falls Bochum Regensburg schlägt. Das Restprogramm: Darmstadt (8. Mai), Erzgebirge Aue (16. Mai), Greuther Fürth (23. Mai).

Dass Hamburg den VfL nicht mehr einholen kann, scheint Formsache, ist aber noch nicht ganz sicher. Perfekt ist es in dem Moment, wenn der VfL mehr als zwei Punkte holt oder der HSV Das kann frühestens am 9. Mai feststehen, falls Bochum Regensburg schlägt. Oder am 10. Mai, falls der HSV sein Montagabendspiel gegen Nürnberg nicht gewinnt. Das weitere Hamburger Restprogramm: Osnabrück (16. Mai), Braunschweig (23. Mai).

Dass Kiel den VfL nicht mehr einholen kann, lässt sich wegen der Nachholspiele voraussichtlich erst sehr spät sagen. Allerfrühestens am 13. Mai – nämlich dann, wenn Bochum Regensburg schlägt und Holstein sowohl gegen Hannover (10. Mai) als auch Regensburg (13. Mai) verliert. Weitere Gegner sind: Karlsruhe (16. Mai), Darmstadt (23. Mai).

Dass Fürth den VfL nicht mehr einholen kann, steht frühestens am 16. Mai fest – wenn Bochum aus den Partien gegen Regensburg und in Nürnberg zwei Punkte mehr holt als Fürth gegen Paderborn. Das Restprogramm: Paderborn (16. Mai), Fortuna Düsseldorf (23. Mai). (phz)

