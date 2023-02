Das Bruderduell Keven (l.) gegen Nico (r.) Schlotterbeck hat es in der Bundesliga bereits gegeben. Am 7. März 2020 spielt Keven mit Union Berlin beim SC Freiburg. Keven Schlotterbeck stand in der Startformation, Nico Schlotterbeck wurde eingewechselt. Freiburg gewann mit 3:1.