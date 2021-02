Kapitän bleibt: VfL Bochum verlängert mit Anthony Losilla

Bochum. Der Kapitän bleibt an Bord: Der VfL Bochum und Anthony Losilla weiten die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr aus. Heute gegen Braunschweig.

Erst in der vergangenen Woche hatte Anthony Losilla über seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Bochum gesprochen. Die Gespräche über eine Verlängerung seines Engagements hätten noch nicht angefangen: „Aktuell konzentrieren wir uns auf die wichtigen Spiele, die vor uns liegen. Ich bin mir sicher, dass wir zu gegebener Zeit uns dann darüber unterhalten werden“, sagte Losilla. Nun: Es ging schneller als erwartet. Noch vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig (Sonntag, 13.30 Uhr) gab der Zweitligist bekannt: Der Kapitän bleibt an Bord.

Der VfL Bochum und Anthony Losilla weiten die Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr aus. Der VfL-Kapitän hat ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, das bis zum 30. Juni 2022 datiert ist. Losilla, Spitzname „Toto“, steht seit 2014 an der Castroper Straße unter Vertrag und hat in dieser Zeit 224 Pflichtspiele absolviert (210 in der 2. Bundesliga, 13 im DFB-Pokal) und dabei 13 Tore erzielt.

Freude beim Geschäftsführer des VfL Bochum

Sebastian Schindzielorz ist froh über die Vertragsverlängerung: „Toto ist mittlerweile ein echter VfLer, er identifiziert sich mit der Stadt und dem Verein. Ein Vorbild in jeder Hinsicht, einer der im Training wie im Spiel vorangeht und zudem Ansprechpartner für die sportliche Leitung und Mitspieler gleichermaßen ist. Er ist unser Rekordspieler in der 2. Bundesliga, mit top Lauf-, Ausdauer- und Fitnesswerten – warum das so ist, zeigt er in jedem Spiel aufs Neue“, so der Geschäftsführer/Sport des VfL Bochum.

„Der VfL ist der Verein, für den ich die meisten Spiele meiner Karriere absolviert habe“, sagt Anthony Losilla. „Ich bin inzwischen ein echter Bochumer geworden, meine Familie fühlt sich hier wohl. Die Mannschaft hat im vergangenen Jahr eine positive Entwicklung genommen. Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen und ich möchte weiterhin meinen Teil dazu beitragen, um die Mannschaft dabei zu unterstützen. Zudem hoffe ich wie wir alle darauf, dass wir demnächst wieder vor Fans spielen dürfen. Das fehlte im vergangenen Jahr schon sehr.“

Und was ist im Fall eines Aufstiegs mit dem VfL? Derzeit liegen die Bochumer auf Rang zwei hinter dem HSV. Die Bundesliga würde auch Losilla reizen: „Natürlich. Wenn man Profi ist, möchte man sich immer mit den Besten messen.“ (Gold)