Gut für den VfL Bochum: Greuther Fürth patzt im Derby

Fürth. Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat mit einem Last-Minute-Finish im Franken-Derby eine empfindliche Niederlage im Aufstiegsrennen verhindert.

Der Hamburger SV ist trotz Corona-Wirbels der große Gewinner des Wochenendes in der 2. Fußball-Bundesliga. Während die SpVgg Greuther Fürth beim 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg ausgerechnet im Franken-Derby patzte und Holstein Kiel in der Quarantäne zum Zusehen gezwungen war, sprang der HSV vorerst an die Spitze. Der bisherige Tabellenführer VfL Bochum spielt erst an diesem Montag bei Fortuna Düsseldorf.

Trotz Verletzungssorgen und einer Corona-Infektion bei Top-Torjäger Simon Terodde bezwangen die Hanseaten (49 Punkte) Angstgegner 1. FC Heidenheim nach starker Vorstellung mit 2:0. Bochum (48) braucht am Montag (20.30 Uhr/Sky) einen Sieg beim um die letzte Aufstiegschance spielenden Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, um als Spitzenreiter in die Länderspielpause zu gehen. Zweiter bleibt Bochum nach dem Remis von Fürth (47) sicher. Dickson Abiama verhinderte mit seinem Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit wenigstens die Niederlage der SpVgg.

HSV-Trainer Daniel Thioune lobt seine Mannschaft

Die Hamburger tankten derweil kräftig Selbstvertrauen und streben beim dritten Anlauf zurück in die Bundesliga. „Gerade weil wir in dieser Woche die ein oder andere Ausreden hätten nutzen dürfen, waren wir in Antworten unterwegs“, sagte Trainer Daniel Thioune. Er habe einen breiten Kader und werde „niemals jammern, dass zu viele bei uns ausfallen“. Wenn die verletzten Spieler wieder da seien, „sind sie willkommen“, meinte der 46-Jährige. „Als Team werden wir dann sicherlich noch stärker sein.“

Pokal-Halbfinalist Kiel ist nach dem erneuten Spiel-Ausfall gegen Hannover 96 nun zwei Spiele im Rückstand. Zwar haben die Störche nur drei Zähler Rückstand auf den HSV, doch muss abgewartet werden, wie die Kieler aus der Quarantäne kommen. Nach zwei weiteren positiven Corona-Tests am Donnerstag hat sich der Zahl der positiven Befunde auf sechs erhöht. Im voraussichtlich ersten Spiel nach der Quarantäne müssen die Kieler am 3. April nach Bochum. Ob der Karlsruher SC (42) nach dem 2:2 in Paderborn noch ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, scheint fraglich.

Kellerkinder können nicht gewinnen

Im Tabellenkeller verpasste Schusslicht Würzburger Kickers (16) beim 1:1 gegen Jahn Regensburg nach langer Führung einen Sieg. Der Rückstand auf Eintracht Braunschweig, das nach dem 1:1 gegen Darmstadt den rettenden 15. Platz belegt, beträgt weiter zehn Punkte. Und auch der VfL Osnabrück (23) auf dem Relegationsrang ist sieben Punkte weg, obwohl das Heimdebüt von Trainer Markus Feldhoff beim 1:2 gegen den FC St. Pauli missglückte. Der SV Sandhausen (22) ist nach dem 0:2 bei Erzgebirge Aue weiter Vorletzter. Für Nürnberg (29) und Regensburg (30) ist die Rettung dagegen greifbar. (dpa)