Schalke 04 präsentiert sich in Kiel blutleer und kopflos und verliert verdient 1:0. Aber auch neben dem Platz bleibt es mächtig unruhig auf Schalke und Marc Wilmots legt keinen guten Start hin. Alles zum Spiel und der Situation bei den Königsblauen in 19:04 - der Schalke-Talk.

Essen Der VfL Bochum, Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg müssen am Wochenende auf gelbgesperrte Spieler verzichten.

Je länger die Saison läuft, desto mehr Spieler sind von Gelbsperren betroffen. Eine Übersicht, welche Profis der Ruhrgebietsvereine VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg am Wochenende aus diesem Grund aussetzen müssen. Als einziger Revierklub bleibt Borussia Dortmund am Wochenende von einer Gelbsperre verschont.

Bayern München - VfL Bochum

Während bei den Bayern kein Spieler eine Gelbsperre absitzen muss, holte sich Matus Bero vom VfL seine fünfte Gelbe beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt ab.

Schalke - SV Wehen Wiesbaden

In der 2. Bundesliga muss der FC Schalke gegen den SV Wehen auf Derry John Murkin verzichten. Der Linksverteidiger handelte sich seine 5. Gelbe Karte beim 0:1 gegen Holstein Kiel ein. Die Chance für Thomas Ouwejan, sich mal wieder zu zeigen. Auch Wehen muss auf einen gesperrten Akteur verzichten. Ivan Prtajin kann in Gelsenkirchen nicht mitwirken. Der Stürmer konnte bisher in 19 Partien acht Treffer erzielen.

Ron Berlinski handelte sich am Wochenende die fünfte Gelbe Karte ein und wird Rot-Weiss Essen nun fehlen. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

MSV Duisburg - Viktoria Köln





Wenn der MSV eines aktuell nicht hat, dann sind es defensive Mittelfeldspieler. Und nach den Verletzungen von Caspar Jander, Niclas Stierlin und Marvin Bakalorz fällt gegen Viktoria Köln mit Santiago Castaneda auch noch der vorletzte nominelle Sechser aus, nachdem er seine fünfte Gelbe Karte beim Sieg in Verl sah. Gut, dass die Duisburger mit Erik Zenga auf den letzten Drücker noch einen Spieler für die Position verpflichten konnten.

Rot-Weiss Essen - SSV Ulm





Zuletzt kam er meistens als Joker in die Partie. Gegen den SSV Ulm 1846 muss Ron Berlinski auf der Tribüne Platz nehmen. Er sah beim starken 3:1 beim Spitzenreiter Jahn Regensburg seine fünfte Gelbe Karte. Damit ist er erst wieder beim Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden in einer Woche spielberechtigt.

