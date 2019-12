Gegen Regensburg hat Bochum noch kein Heimspiel gewonnen

„Wir sind zufrieden und stolz auf das, was wir erreicht haben“. Die Hinrunden-Bilanz von Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic fiel auch nach dem 0:1 am letzten Spieltag beim FC Erzgebirge Aue rundum positiv aus. Mit 23 Punkten ist der SSV Jahn im gesicherten Mittelfeld der Tabelle angesiedelt, mit dem Abstiegskampf hatte Regensburg im Saisonverlauf noch nichts zu tun.

Der Co-Trainer stieg zum Chefcoach auf in Regensburg

Erfolgreich in und mit Regensburg: Trainer Mersad Selimbegovic. Foto: Uli Deck / dpa

Das lag auch an dem guten Saisonstart, dem verdienten 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum im Sommer. Mersad Selimbegovic hat es geschafft, trotz namhafter Abgänge wie die der Stürmer Sargis Adamyan (TSG Hoffenheim) und Hamadi Al Ghaddioui (VfB Stuttgart) die Linie seines Vorgängers fortzusetzen. Achim Beierlorzer, der den Jahn in den beiden Spielzeiten zuvor auf die bemerkenswerten Ränge fünf und acht geführt hatte, zog weiter zum 1. FC Köln, mittlerweile ist er in Mainz verantwortlich. Mit Selimbegovic stieg der Co-Trainer zum Chefcoach auf, zudem hat der 37-Jährige auch als Profi schon für Regensburg gespielt.

Ex-Bochumer Tom Baack könnte in die Startelf rutschen

Seine Mannschaft tritt als Einheit auf, erzeugt immer wieder Druck durch frühes Anlaufen, kann schnell umschalten. Auswärts haperte es zuletzt allerdings ein wenig, vor dem 0:1 in Aue gab es ein 1:4 in Karlsruhe. Dabei durfte in Aue der Ex-Bochumer Tom Baack mal wieder auf den Platz, für 24 Minuten. Es war erst der zweite Saisoneinsatz des 20-Jährigen, der im vergangenen Sommer vom VfL nach Regensburg gewechselt ist. Den ersten feierte er im Hinspiel, als er gegen seinen Ex-Klub das Tor zum 3:1 erzielte. Verzichten muss der Trainer in Bochum auf den gesperrten Stammspieler Max Besuschkow (5. Gelbe Karte), der bisher alle 17 Spiele bestritten hat im defensiven Mittelfeldzentrum. Für den Sechser könnte Baack seine Startelf-Premiere feiern - ausgerechnet in Bochum.

Noch kein Bochumer Heimsieg gegen Regensburg

Im bevorzugten 4-4-2 kommen die schnellen Sebastian Stolze und Jann George über die Außen, ganz vorne sollen es Marco Grüttner, mit sechs Treffern bester Jahn-Torschütze bisher, und Andreas Albers (5 Tore) richten. Zudem kann der Jahn auf eine meist stabile Defensive verlassen - und auf den Kampfgeist, den Bochum auch in der Vorsaison zu spüren bekam. Im eigenen Stadion glich Regensburg nach einem 1:3 mit zwei späten Treffern noch zum 3:3 aus. Auch deshalb hat der VfL gegen den SSV Jahn noch keines seiner bisher drei Zweitliga-Heimspiele gewonnen (3:3, 1:1, 0:2).