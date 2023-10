Freiburgs Streich lobt den VfL Bochum: „Haben gut verteidigt“

Bochum. Der VfL Bochum muss erneut auswärts ran. 2000 Fans begleiten ihn zum SC Freiburg. Dort wird nun besonders auf die Raucher unter ihnen geachtet.

Vor dem Spiel gegen den VfL Bochum hat sich die Personalsituation beim SC Freiburg im Vergleich zu den Vorwochen deutlich entspannt. Alle Freiburger Spieler, die in den vergangenen zwei Wochen für ihr Land unterwegs waren, sind wohlbehalten zurückgekehrt. Ein besonderes Augenmerk legt der Verein allerdings auch auf die Zuschauer. Er will bei Heimspielen neue Wege beim Nichtraucherschutz gehen. Wie die Freiburger bekanntgaben, werden auf den Tribünen rauchende Zuschauer zukünftig verwarnt. Auch ein Stadionausschluss ist möglich.

Zur Personalsituation sagte Trainer Christian Streich auf der Spieltagspressekonferenz: „Michael Gregoritsch hat reduziert trainiert. Wir gehen davon aus, dass er im Kader ist. Lucas Höler hat letzte Woche nicht trainiert und nicht gespielt, dafür haben dann andere gespielt.“ Für Samstag steht Höler jedoch genauso bereit wie Nicolas Höfler, der von seiner Rotsperre zurückkehrt.

Unter anderem Maximilian Philipp und Noah Weißhaupt seien laut Streich in der Länderspielpause „näher herangerückt“ an die Startelf. „Von dem her haben wir jetzt wieder mehr Optionen. Die Spieler, die bei der Nationalmannschaft waren, sind gesund. Wir stehen besser da als vor dem Bayern-Spiel.“

Der VfL Bochum hat Streich beim 0:0 in Leipzig durchaus überzeugt. „Bochum hat es sehr gut verteidigt. Sie haben sich auf Leipzig eingestellt, waren manchmal fast zu siebt hinten und haben es strategisch angeordnet“, sagte Streich. „Sie haben nicht sehr viele Chancen zugelassen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gegen uns ähnlich auftreten werden und dann versuchen, schnell umzuschalten.“

Zuletzt hielt VfL-Torwart Riemann einen Elfmeter von Grifo

Die vergangenen vier Pflichtspiele gegen den VfL gewann Freiburg. Beim Heimspiel in der vergangenen Saison parierte Torhüter Manuel Riemann zwar einen Elfmeter inklusive des Nachschusses gegen Vincenzo Grifo, der dritte Versuch des italienischen Nationalspielers sorgte dann aber doch noch für den 1:0-Siegtreffer.

Nach der Partie am Samstag stehen für die Breisgauer drei Englische Wochen am Stück an. Auch deshalb sprach Christian Streich von einem „wichtigen Spiel“ gegen Bochum. „Wir wollen daheim zeigen, dass wir auch Dominanz ausstrahlen können. Die zehn Punkte, die wir haben, sind sehr gut und jetzt wollen wir versuchen, gegen Bochum noch einmal drei hinzuzufügen.“

Aus Bochum reisen 2000 Fans nach Freiburg. Die Raucher unter ihnen müssen sich auf das verschärfte Rauchverbot einstellen. „Besuchende, die wiederholt das auf den Tribünen im Europa-Park-Stadion geltende Rauchverbot missachten, können ab sofort mit einer Gelben Karte verwarnt werden“, schreibt der Bundesligist in einer Mitteilung und verweist darauf, dass es „insbesondere auf den Sitzplatztribünen kaum eine Möglichkeit gibt, sich dem Rauch von qualmenden Sitznachbarn zu entziehen“.

Bei Heimspielen des Sport-Clubs ist nur in den Umläufen das Rauchen erlaubt. Allerdings hielten sich Besucher nicht immer an das geltende Verbot, sodass der Club nun mit der neuen Methode für mehr Disziplin sorgen möchte. Zunächst gibt es eine Verwarnung, ehe es ein Gelbe Karte gibt, die dem Raucher aber nicht gezeigt, dafür aber übergeben wird. Bei einem weiteren Verstoß muss der Zuschauer das Stadion für das laufende Spiel verlassen.

Das Rauchverbot gilt auch auf den Stehplätzen. Allerdings sei ein vollumfänglicher Nichtraucherschutz dort „nicht durchzusetzen, zu kontrollieren und zu sanktionieren“, wie der Verein der „Badischen Zeitung“ mitteilte.

