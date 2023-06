Frauenteam des VfL Bochum rückt in den DFB-Pokal nach

Da Mönchengladbach den Aufstieg in die 2. Bundesliga geschafft hat, rückt das Team des VfL Bochum als Vizemeister der Regionalliga in den DFB-Pokal nach.

Bochum. Das Frauenteam des VfL Bochum hatte das Westfalenpokal-Finale verloren und die Quali für den DFB-Pokal verpasst. Jetzt aber rückt das Team nach.

Das Frauenteam des VfL Bochum hatte im Finale des Westfalenpokals bereits die Möglichkeit, sich direkt für die Teilnahme an der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal zu qualifizieren. Da aber gab es ein 0:4 gegen Arminia Bielefeld. Auch die Saison in der Regionalliga verlief nicht ganz so, wie erhofft. Das Team von Trainerin Kyra Malinowski spielte lange um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit. Am Ende wurde es Platz zwei hinter Borussia Mönchengladbach. Der sorgt nun dafür, dass die Bochumerinnen nun doch am DFB-Pokal teilnehmen dürfen.

Mönchengladbach schaffte schließlich in der Aufstiegsrelegation gegen den SV Elversberg die sportliche Qualifikation für die 2. Bundesliga. Am Mittwoch bekam das Team nun auch vom DFB die Lizenz zur Teilnahme. Als Team der 2. Bundesliga ist Mönchengladbach automatisch Teilnehmer am DFB-Pokal.

Davon profitieren nun die Bochumerinnen. Für sie ist die dritte Teilnahme in Folge am DFB-Pokal. Zum neunten Mal nehmen sie damit am DFB-Pokal teil. Der Gegner für die 1. Runde wird am 29. Juni in Frankfurt ausgelost.

