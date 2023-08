Frauen des VfL Bochum haben in der Liga einen Gegner weniger

Bochum. Die Frauen des VfL Bochum haben ein spielfreies Wochenende in der Meisterschaft. Siegen hat sein Team zurückgezogen. Sonntag erstes Pflichtspiel.

Mit dem Spiel beim SSV Rhade startet das Frauenteam des VfL Bochum am Donnerstag, 24. August, in die neue Saison der Regionalliga. Bereits vor dem ersten Spieltag steht indes der erste Absteiger bereits fest. Die Sportfreunde Siegen haben ihr Team – offenbar aus Mangel an Spielerinnen – zurückgezogen. Zum Ende der Wechselzeit im Amateur-Fußball gab es neun Abmeldungen aus der ersten Mannschaft. Das war zu viel.

Damit steht Siegen bereits vor Saisonbeginn als erster Absteiger aus der Regionalliga fest. Der Verein könnte zur Spielzeit 2024/25 ein Team in der Westfalenliga stellen.

Für den VfL Bochum bedeutet das ein spielfreies Wochenende. Aus der Staffel mit 14 Teams ist eine mit 13 Teams geworden. Die Bochumerinnen hätten Ende Oktober ihr Hinspiel gegen Siegen spielen müssen.

Davon unbelassen startet Bochum am Wochenende in die Saison. In der ersten Runde des DFB-Pokals erwartet das Team von Trainerin Kyra Malinowski den Ligakonkurrenten SC Fortuna Köln im Vonovia Ruhrstadion. Anstoß ist am Sonntag, 13. August, um 14 Uhr.

Tickets für das Pokalspiel der Frauen gibt es auch an der Tageskasse

Tickets für das Pokalspiel gibt es seit Dienstag, 8. August, im Online-Shop des VfL Bochum. Karten gibt es für die Blöcke A-D (Südtribüne). Das Vonovia Ruhrstadion öffnet um 13 Uhr, auch die Tageskassen werden geöffnet sein. Rollstuhlfahrer haben freien Eintritt. Der Zugang erfolgt über das Marathontor.

Kyra Malinowski freut sich auf die Partie: „Den SC Fortuna Köln kennen wir bereits aus unserer Liga. Wir mussten uns in der vergangenen Saison gleich zweimal geschlagen geben. Wir haben dementsprechend definitiv noch eine Rechnung offen. Fortuna Köln ist defensiv eine sehr starke Mannschaft, die immer wieder auf Kontermöglichkeiten hofft. Darauf müssen wir uns einstellen.“

