Fans des VfL Bochum wettern nach Reis-Entlassung - Fabian: "Ganz starker Tobak"

Bochum. Es brodelt beim VfL Bochum: Viele Fans sind nach der Beurlaubung von Aufstiegstrainer Thomas Reis sauer. Der neue Sportchef bezieht Stellung.

Beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ist Heiko Butscher (42) zum dritten Mal der Coach für ein Spiel beim VfL Bochum. In der Länderspielpause soll ein neuer Trainer übernehmen nach der emotional aufgeladenen Trennung von Thomas Reis am vergangenen Montag. Dann konzentriert sich Butscher wieder ganz auf seine Arbeit im VfL-Talentwerk, auf seine A-Junioren.