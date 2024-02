VfL Bochum Fabian appelliert an FCA-Fans: „Haltet euch an die Regeln“

Bochum Das Spiel des VfL Bochum gegen Augsburg wird zum Test. Gibt es erneut Probleme mit Fahnen? Gibt es einen Spielabbruch?

Das Spiel des VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart hat seinen festen Platz in den Geschichtsbüchern des Bundesliga. Nie war ein Spiel in der Halbzeit länger unterbrochen. Eine große Zaunfahne der Stuttgarter sorgte für die Verlängerung der Pause, ein Abbruch des Spiels schien möglich, weil die Zaunfahne über Fluchttoren hing. Beim Spiel gegen den FC Augsburg soll das Thema Zaunfahnen möglichst erst gar keins werden. Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport bei, VfL Bochum, richtete noch einmal einen Appell an die Fans des FC Augsburg.

Das hatte der VfL bereits zu Beginn der Woche getan. Nach der 45-minütigen Unterbrechung während der Partie gegen den VfB Stuttgart „schärfte“ der Verein die Regeln für Auswärtsfans nach, will aber die Fankultur weiter fordern.

VfL Bochum sieht sich als Förderer der Fankultur

„Der VfL Bochum 1848 versteht sich als Förderer der Fankultur und stellt den Gästefans im Vonovia Ruhrstadion ein nahezu unerreichtes Platzangebot zur Präsentation von Zaunfahnen zur Verfügung“, schrieb der Verein in einer Pressemitteilung. „Der VfL erwartet im Gegenzug dafür, dass sich im Sinne der allgemeinen Sicherheit und des Sports an die klar definierten Vorgaben gehalten wird.“





Diese würden zwar schon lange bestehen, wurden dem VfB Stuttgart (wie allen anderen Gastvereinen auch) weit im Vorfeld der Partie mitgeteilt. Dennoch ändert der VfL Bochum künftig einige Punkte. „Der VfL Bochum 1848 wird seine Fan-Informationen noch einmal nach und wird diese beim Gastverein zukünftig noch breiter platzieren. Dies schließt auch die jeweilige Geschäftsführung ein. Damit kann sich der Gastverein noch besser auf die Situation und Gegebenheiten im Vonovia Ruhrstadion in Bezug auf seine eigenen Fans vorbereiten“, teilte der Verein mit

VfL Bochum will zeitliche Vorgaben fürs Aufhängen für Zaunfahnen machen

Zudem gibt es weitere Maßnahmen, die der Bundesligist trifft. Vor den Spielen sollen Flyer an die Gästefans verteilt werden, auf denen noch einmal explizit steht, was erlaubt ist. Darüber hinaus gibt es neue bildliche Darstellungen, wie und wo die Zaunfahnen aufgehängt werden können, zeitliche Vorgaben für das Aufhängen von Zaunfahnen, eine Verstärkung des Ordnungsdienstes und eine höhere Präsenz an VfL-Verantwortlichen als Ansprechpartner.

Fabian erneuerte nun den Appell an die Gästefans bezüglich der Zaunfahnen: „Wir haben präventiv etwas getan und werden auch am Spieltag präventiv das machen, was notwendig ist, damit so eine Situation nicht nochmal entsteht. Durch das letzte Heimspiel ist die Situation klar. Wenn das nochmal passieren sollte, haben wir ein Problem, dann werden wir hier keinen Fußball mehr sehen. Das gibt die Situation in unserem Stadion her. Dementsprechend appellieren wir an die Augsburger Fans, sich entsprechend an die Regeln zu halten. Es gibt genügend Flächen, wo die entsprechenden Zaunfahnen platziert werden können. Genauso gibt es Flächen, die davon ausgenommen sind. Die sollten berücksichtigt werden. Dann können wir morgen hoffentlich ein tolles Fußballspiel sehen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum