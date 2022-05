„Europa 2.0“: Union will noch einmal liefern statt träumen

Berlin. Union Berlin, nächster Gegner des VfL Bochum, spielt zum zweiten Mal nacheinander im Europacup. Doch eine Frage gilt es dabei noch zu klären.

Bei aller Euphorie nach dem erneuten Einzug in den Europapokal wollen sie bei Union Berlin noch eine Woche auf dem Boden bleiben. „Es liegt nicht an uns zu träumen, sondern zu liefern nächsten Samstag. Es wird ein ganz schwieriges Heimspiel gegen Bochum“, sagte Union Berlins Trainer Urs Fischer bei Sky am Samstag. Denn klären müssen die Eisernen im letzten Saisonspiel gegen den VfL Bochum noch die Frage, in welchem Europacup sie diesmal antreten. Die Champions League ist nach Leipzigs 4:0 gegen den FC Augsburg am Sonntagabend keine realistische Option mehr.

Die Berliner können mit einem Sieg gegen Bochum jedoch Köln als letzten Rivalen um einen Platz in der Europa League distanzieren. Läuft es schlecht, geht es ab August wieder in den Playoffs zur Conference League los.

Trainer Fischer ist begeistert von seiner Mannschaft

Doch auch Fischer war bei allem Fokus auf das Spiel gegen den VfL Bochum begeistert von seiner Mannschaft und dem 4:1 beim Konkurrenten SC Freiburg. Wenn es so weitergeht, könnte „außergewöhnlich“ in den Statements des Schweizers bald „schlussendlich“ als am häufigsten genutzte Vokabel ablösen. „Wir haben uns zum zweiten Mal für Europa qualifiziert in der Meisterschaft. Das ist aus meiner Sicht wirklich etwas Außergewöhnliches“, sagte er.

Auch die Leistung seines Stürmers Sheraldo Becker bedachte der 56-Jährige mit diesem Wort. Mit seinem Erstaunen im Angesicht des Erreichten war er nicht alleine. „Wenn mich im Sommer jemand gefragt hätte, ob Union wieder in den Europapokal kommt, hätte ich gesagt: Ich traue ihnen viel zu, aber das? Wie sollst du das machen? Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Aber sie haben es gemacht. Ich kann nur alle Hüte ziehen“, sagte Freiburg-Trainer Christian Streich.

Union mit fünf Siegen aus sechs Spielen

„Es ist unfassbar, was wir hier als kleiner Verein auf die Beine stellen“, sagte Grischa Prömel, der die Eisernen im Sommer in Richtung Hoffenheim verlässt, wo in der kommenden Saison kein Europapokal gespielt wird.

In Köpenick planen sie dagegen schon wieder ihre Reisen quer durch den Fußball-Kontinent. „Wer hat Bock, diese Band nächstes Jahr durch Europa zu begleiten?“, lautete die Frage des offiziellen Twitter-Accounts des 1. FC Union Berlin, garniert mit einem Foto des Teams als eingeschworener Spielerkreis. Andreas Luthe, Union-Torwart mit VfL-Vergangenheit, hatte schon das sportlich schwer Begreifbare in ein digitales Kürzel gepackt. „Europa 2.0“, lautete die Online-Botschaft des Torhüters.

Fünf Siege holte Union aus den letzten sechs Ligaspielen. Doch das eine Remis in dieser Phase dürfte als Warnung für das kommende Wochenende gelten: Nur zu einem 1:1 reichte es gegen die SpVgg Greuther Fürth, die da schon als Absteiger feststand. Auch für Bochum geht es sportlich nicht mehr um viel. Auch deswegen dürfte Fischer schon am Samstag Fokussierung eingefordert haben - damit Unions Saison noch etwas außergewöhnlicher werden kann.

