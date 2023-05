Dritter Zugang: VfL Bochum holt Torwart Thiede vom SC Verl

Bochum. Der VfL Bochum hat die Verpflichtung von Torwart Niclas Thiede vom SC Verl nun offiziell verkündet. Bei Grave strebt der Klub eine Leihe an.

Der dritte externe Zugang für die kommende Saison ist nun offiziell: Der VfL Bochum hat Niclas Thiede vom Drittligisten SC Verl verpflichtet. Der 24-jährige Torwart, der bereits in der Saison 2008/09 und von 2015 bis 2018 für den VfL spielte, wechselt ablösefrei zum VfL Bochum und unterschrieb nun – ligaunabhängig – einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Die vierjährige Laufzeit zeigt die Hoffnung, die Bochum in Thiede setzt. Perspektivisch könnte der 1,86 Meter große Keeper auch zur Nummer eins aufsteigen.

Seit zwei Jahren ist Thiede Stammkeeper in Verl, bestritt 56 Drittliga-Spiele. Seit Mitte März laboriert er an einem Syndesmosebandanriss. Thiede soll aber spätestens zum Vorbereitungsstart wieder fit sein, hört man vom VfL Bochum. Der Wechsel ist wie berichtet schon länger klargewesen, nun sind alle Restdetails geklärt.

Das sagt Kaderplaner Marc Lettau über Thiede

„Niclas Thiede ist hier in Bochum sowie in Freiburg als Torwart top ausgebildet worden und konnte im Seniorenbereich bereits knapp 100 Spiele absolvieren“, sagt Marc Lettau, Technischer Direktor beim VfL Bochum, in der offiziellen Pressemitteilung. „Er wird unser Torhüterteam auf hohem Niveau komplettieren, weil er sich zum Stammtorwart in der 3. Liga entwickelt hat und somit über viel Wettkampfpraxis verfügt. Er ist von der Perspektive, die wir ihm bieten, überzeugt und hat das auch durch sein langfristiges Commitment dokumentiert.“

Niclas Thiede fühlt sich seit jeher „mit dem VfL verbunden. Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier“, sagt der gebürtige Hagener. „Deshalb freue ich mich sehr, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Auch auf die Zusammenarbeit mit Peter Greiber (langjähriger Torwart-Trainer des VfL, die Redaktion), dem ich viel zu verdanken habe, blicke ich mit großer Vorfreude. Ich habe den Weg des VfL in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt und drücke der Mannschaft und dem Verein die Daumen, dass der neuerliche Klassenerhalt gelingt.“

Thiede soll Druck auf die Routiniers Esser und Riemann ausüben

Thiede wird nicht als klare Nummer drei geholt. Er gilt als hungrig, überaus ehrgeizig und – nicht unwichtig für den VfL – ähnlich wie die Nummer eins Manuel Riemann (34 Jahre/Vertrag bis 2025) auch als guter Fußballer. Thiede kämpft wohl zunächst mit Michael Esser (35/Vertrag bis 2024) um die Rolle als Nummer zwei. Perspektivisch traut man ihm beim VfL Bochum aber auch zu, Routinier Riemann ernsthafte Konkurrenz zu liefern. In dieser Saison hat Riemann bisher alle Pflichtspiele für den VfL bestritten. In einigen Spielen hielt er Punkte fest, in anderen patzte er entscheidend.

Aktuell ist Esser die klare Nummer zwei und Marko Johansson (24) die Nummer drei. Johansson hatte der VfL ausgeliehen vom Hamburger SV, nachdem sich im Sommer Paul Grave schwer an der Schulter verletzt hatte. Der Schwede kehrt zunächst zu seinem Stammverein zurück, in Bochum hat er keine Zukunft mehr.

Paul Grave: Erst verlängern, dann verleihen

Anders ist nach Informationen dieser Redaktion der VfL-Plan mit Paul Grave: Sein im Sommer auslaufender Vertrag soll verlängert und Grave dann verliehen werden. Der 22-Jährige hatte bisher mit viel Verletzungspech zu kämpfen, fehlte auch in dieser Saison monatelang. Grave benötigt dringend Spielpraxis, die ihm der VfL auch kommende Spielzeit kaum bieten kann.

Zum dritten Mal spielt Thiede in Bochum

Thiede kehrt damit an seine alte Wirkungsstätte in der Jugend zurück. Bereits mit neun Jahren zählte er zum Talentwerk, ging dann zu RW Essen. Im Sommer 2015 wechselte er von RW Essen zum VfL zurück. Hier spielte sich der 1,86 m große Schlussmann durch gute Leistungen in über 50 Partien für die U17 und U19 in den Fokus des SC Freiburg. Für die Breisgauer feierte er 2019 sein Bundesligadebüt (0:2 bei Union Berlin), war häufig im Kader des Bundesligisten, spielte ansonsten aber in der Zweiten Mannschaft und schaffte dort als Meister der Regionalliga Südwest den Aufstieg in die 3. Liga. Seit 2021 steht der neunmalige DFB-Juniorennationalspieler beim SC Verl im Tor.

Thiede ist nach Innenverteidiger Noah Loosli (26/GC Zürich/ablösefrei) und Schienenspieler/Außenverteidiger Felix Passlack (24/BVB/ablösefrei) der dritte fixe externe Zugang für die kommende Saison. Zudem haben zwei A-Junioren einen Profivertrag erhalten: Mittelfeldmann Mats Pannewig und Verteidiger Mohammed Tolba.

