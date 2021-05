Bochum. Auf dem Platz furios, auf der Straße euphorisch: Der VfL Bochum steht nach einem erfolgreichen Sonntag vorm Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

Das muss es doch gewesen sein! Nach dem 5:1 gegen Jahn Regensburg hat der VfL Bochum als Zweitliga-Tabellenführer fünf Punkte Vorsprung vor Greuther Fürth, zwei Spiele stehen noch aus. Reicht der Vorsprung, dann steht die Rückkehr des VfL in die erste Bundesliga fest.

Unsere Berichterstattung rund um den Bochumer Heimsieg:

VfL Bochum: Mindestens der Relegationsplatz ist sicher

Der Relegationsplatz ist dem VfL jetzt schon nicht mehr zu nehmen, die „Tür zur Bundesliga“ ist auf, wie Trainer Thomas Reis sagte – „jetzt müssen wir durchgehen.“ Hunderte Fans feierten ihre Mannschaft schon am Sonntagnachmittag auf der Castroper Straße am Ruhrstadion:

Fans feiern ihren VfL Bochum Fans feiern ihren VfL Bochum Den dritten Tabellenplatz hat der VfL Bochum heute schon einmal gesichert. Die Fans feiern!!! Foto: Udo Kreikenbohm

Bochum vor der Bundesliga-Rückkehr: Alle Infos zum Aufstiegsrennen

Falls Holstein Kiel in seinen Nachholspielen nicht komplett leer ausgeht, fällt die Entscheidung an einem der nächsten beiden Sonntage: Gewinnt der VfL Bochum in Nürnberg oder dann am 23. Mai im abschließenden Heimspiel gegen Sandhausen, ist die Bundesliga-Rückkehr nach langen Jahren der Zweitliga-Zugehörigkeit perfekt.

