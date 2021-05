Aufstieg Der VfL ist erstklassig: So lief der Aufstiegs-Tag in Bochum

Bochum. Der VfL Bochum ist am Sonntag in die erste Liga aufgestiegen, tausende Fans feierten am Stadion und in der Stadt. Die Ereignisse im Live-Ticker.

Elf lange Jahre in der zweiten Liga sind am Sonntag zu Ende gegangen: Der VfL Bochum kehrt mit dem 3:1-Sieg gegen SV Sandhausen in die Fußball-Bundesliga zurück.

Das Spiel im Bochumer Ruhrstadion fand aufgrund der Corona-Maßnahmen vor leeren Rängen statt. Tausende verfolgten das Spiel aber direkt am Stadion auf der Castroper Straße.

VfL Bochum ist aufgestiegen - was ist los in der Stadt

22:20 Uhr: Wir bedanken uns fürs Mitfiebern, Mitfeiern, Mitlesen. Alle Berichte, Fotos, Stimmen, Emotionen und Hintergründe finden Sie wie immer auf waz.de/vfl und waz.de/bochum. Einen schönen, ruhigen Aufstiegsabend aus der Redaktion!

21:32 Uhr: Durch die Bochumer Innenstadt schallen immer noch und immer wieder Fangesänge, aber langsam klingen die Feierlichkeiten aus. Elf Jahre haben Stadt und Verein auf diesen Tag gewartet. Der 23. Mai 2021 ist der Tag, an dem Bochum wieder erstklassig wurde. Wir werfen einen Blick zurück auf die wichtigsten Stationen einer seltsamen Saison, einer starken Saison des VfL Bochum, dessen Triumphzug in der ersten Liga endet.

20:50 Uhr: Die Castroper Straße ist geräumt, auch am Hauptbahnhof ist es ruhig. Im Bermudadreieck entspannt sich inzwischen die Lage. Das Mississippi verkauft Fassbier to go, Am Bratwursthaus ist eine lange Schlange.

20:22 Uhr: Die Polizei begleitet Fans in die Innenstadt. Es ist zu Ausschreitungen gekommen.

Fans des VfL Bochum warfen Bengalos und Flaschen auf Polizisten. Foto: Udo Kreikenbohm / WAZ FotoPool

19:25 Uhr: Und das sollte eigentlich selbstverständlich sein:

Leute, feiert friedlich! Lasst die Aggressionen sein! Das ist in dieser Situation völlig unpassend, und sonst natürlich auch! https://t.co/XkG5eYEJvE — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 23, 2021

19:12 Uhr: Der VfL wendet sich noch einmal mit einer eindringlichen Bitte an alle Fans, die auf den Bochumer Straßen unterwegs sind:

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Mannschaft wird sich, wie angekündigt, nirgendwo zeigen! Bitte habt Verständnis für die Maßnahmen. Beachtet die Anweisungen der Polizei. Keine Pyrotechnik, Abstandsregeln einhalten. Danke!#meinVfL @polizei_nrw_bo — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) May 23, 2021

18:57 Uhr: Die Mannschaft wird sich nicht vor dem Stadion zeigen, das war schon vorher klar. Aber gefeiert wird natürlich trotzdem, und nicht zu knapp: Mit Fiege-Bier, mit Grönemeyers „Bochum“, mit Aufstiegs-T-Shirts – und mit der Meisterschale, wie Ralf Ritter aus dem Stadion berichtet.

18:52 Uhr: Gratulationen kommen natürlich auch aus Wattenscheid: „Das ist überragend für die ganze Stadt“, sagt Ex-09-Trainer Farat Toku. „Man hat immer gemerkt, dass die Jungs Bock auf Fußball haben. Wichtig ist jetzt, dass der Erfolg nachhaltig wirkt. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Verantwortlichen.“ Natürlich ist die ganze Bochumer Sportszene froh, dass das Aushängeschild der Stadt wieder erstklassig ist.

Feier zum Aufstieg in die 1. Bundesliga Feier zum Aufstieg in die 1. Bundesliga Der VfL Bochum steigt in die 1. Fußball-Bundesliga auf. Die Fans feiern. Foto: Bastian Haumann

18:40 Uhr: Durch nahezu die komplette Bochumer Innenstadt zieht sich ein riesiger Autokorso. Das ist der größte Autokorso, den Bochum seit langem gesehen hat, sind sich Beobachter sicher.

18:32 Uhr: Gänsehaut pur: Kurz nach dem Aufstieg des VfL in die Bundesliga gratulieren die Bochumer Symphoniker mit Verdis Triumphmarsch auf Youtube. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) gratuliert via Twitter:

Endlich wieder 1. Liga!!!!!!!!!!!!!



Herzlichen Glückwunsch an Mannschaft, Trainerteam, Vorstand...aber vor allem an alle Fans zum Aufstieg. Bochum ist stolz auf den @VfLBochum1848eV!



Eine besondere Saison - mit spielerischer […] https://t.co/XWadxzb3J1 #meinVfL #VfLBochum pic.twitter.com/wXUKOaBOoX — Thomas Eiskirch (@thomas_eiskirch) May 23, 2021

18:25 Uhr: Die Mannschaft feiert ihren Sieg im Stadion.

Der VfL Bochum feiert seinen Sieg im Ruhrstadion - vor leeren Rängen. Foto: Loth / WAZ

18:08 Uhr: Fans versuchen über den Stadionring zum Stadion zu kommen - und werden von der Polizei abermals zurückgedrängt.

Fans versuchten ins Stadion zu gelangen. Foto: stahl / Stahl

17:57 Uhr: Die A-40-Abfahrt „Stadionring“ ist in beiden Richtungen gesperrt, wie die Polizei mitteilt.

17:52 Uhr: Der Jubel droht in Krawall umzuschlagen. Noch hält sich die Polizei bis auf einige Bengalo-Festnahmen zurück. Mancher glaubt offenbar, dass sich die Mannschaft zeigen wird. Das hatte der VfL aber zuvor kategorisch ausgeschlossen.

17:34 Uhr: Die Castroper Straße ist jetzt ab dem Stadionring gesperrt. Von Feuerwerkskörpern und Pyrotechnik abgesehen, ist bisher alles friedlich. Die Polizei spricht von vereinzelten Verstößen. „Wir haben die Lage unter Kontrolle“, heißt es.

17:24 Uhr: Tausende Bochumer skandieren: „Wir steigen auf“ Hunderte wollen zum Stadion, aber der Weg ist von der Polizei versperrt. In der Ferne wird ein Feuerwerk gezündet.

17:17 Uhr: Tor! Diese beiden Fans können ihre Freude kaum verbergen.

Große Freude zum Tor des VfL Bochum! Foto: Bastian Haumann / FFS

17:11 Uhr: Tor! Das Hupen der feiernden Fans ist bis in die Innenstadt zu hören.

16.59 Uhr: Trotz Ausgleich ist der Aufstieg nah. Blaue Pyro-Rauchschwaden steigen zwischen den Fans vor dem Stadion auf. Die Polizei warnt - reagiert aber noch nicht. Unterdessen strömen immer mehr Fans zum Stadion, alle in blau-weiß. Lars (19) hat einen Kasten Fiege im Anschlag: „Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen!“ Ausgleich! Spannung total an den Smartphones und Autoradios.

16.44 Uhr: Ob Hündin Emma das so gut gefällt? Egal - heute sind auch die Haustiere im VfL-Fieber!

Der VfL Bochum spielt um den Aufstieg. Auch Hündin Emma feiert mit. Foto: WAZ

16.36 Uhr: Feierstimmung auf dem Kirmesplatz - der Aufstieg scheint sicher. Fans liegen sich schon jetzt in den Armen, die Polizei hat mehr und mehr Probleme die AHA-Regeln durchzusetzen (Lesen Sie hier mehr).

16.20 Uhr: 1:0 - mit diesem Spielstand (hier geht es zum aktuellen Spiel-Ticker) geht der VfL in die Pause.

16.05 Uhr: „Wenn der VfL aufsteigt, dann heiraten wir“, hatte Christian seiner Katja versprochen. Am Sonntag fiebern die beiden gemeinsam auf dem Kirmesplatz mit. Christian ganz besonders: „Jetzt stecke ich in dem Dilemma“, sagt er augenzwinkernd.

Der VfL Bochum spielt um den Aufstieg. Im Bild: Katja und Christian. Foto: stahl / WAZ

16.03 Uhr: Die Polizei spricht mittlerweile von 2500 Fans rund ums Stadion. Sie beobachtet die Lage, momentan kommt es noch nicht zu Einschränkungen (Lesen Sie hier mehr).

15.45 Uhr: Jubel im Stadion und davor (leider Abseits). Das blau-weiße Epizentrum ist auf dem Kirmesplatz. Die Fans hängen an den Radiogeräten. Aus der Tankstelle zieht sich eine lange Schlange, auch vor dem Stadiongrill ist viel los. Die Polizei ruft Fans per Lautsprecher dazu auf, Masken zu tragen und die Abstände einzuhalten.

Viel los am Stadiongrill - hier versorgen sich die Fans mit Currywurst und Pommes. Wichtig: Im Bereich des Stadions gilt ein Glasverbot. Foto: RHR-FOTO/Dennis Ewert / RHR-FOTO

15.33 Uhr: Anpfiff - es geht los! Hier können Sie das Spiel live verfolgen!

15.07 Uhr: Knapp 500 Fans sind bereits vor Beginn des Spiels (Anpfiff 15.30 Uhr) rund ums Stadion unterwegs. Über die Castroper Straße strömen ohne Pause weitere Bochum-Anhänger mit Fahnen, Schals und Anfeuerungsrufen herbei. Die meisten von ihnen tragen keine Maske. Polizei, Stadt und Verein hatten dazu aufgerufen, möglichst zuhause zu feiern.

#VfLBochum - die Fans sind, trotz der Bitte von Stadt und Verein, zum Stadion gekommen.

Leider auch viele ohne Masken im Gedrängel...Party - ok, aber dann macht doch wenigstens das... pic.twitter.com/7iTkDUKTHB — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) May 23, 2021

⛔ Vor dem Spiel des @VfLBochum1848eV noch einmal unser Appell: Bleiben Sie zuhause! Es gelten die aktuellen #Kontaktbeschränkungen und im Stadionbereich ein #Glasverbot. #Polizei und @bochum_de sind vor Ort und kontrollieren die Einhaltung.

➡ https://t.co/8MTzfL2Sk8 pic.twitter.com/wdmymbIevk — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) May 23, 2021

14.53 Uhr: Die Aufstellung ist da – Thomas Reis setzt auf Milos Pantovic und Erhan Masovic. Masovic hat in diesem Jahr erst elf Zweitliga-Minuten gespielt, er ersetzt den gelbgesperrten Robert Tesche bzw. den verletzten Thomas Eisfeld. Diese Elf soll für Bochum den letzten Schritt zum Aufstieg gehen: Drewes, Soares, Leitsch, Bella Kotchap, Bockhorn, Losilla, Masovic, Pantovic, Holtmann, Zulj, Zoller.

14.38 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie muss der VfL Bochum auch bei diesem entscheidenden Spiel vor leeren Rängen auflaufen. Die Bochumer machen das Beste draus - und feuern ihre Jungs vom Sofa an.

So sieht ein Bochumer Wohnzimmer zum entscheidenden Spieltag aus! Foto: WAZ

14.09 Uhr: Gegen 14 Uhr ist der Bus mit den Fußballern des VfL am Stadion angekommen. Einige wenige Fans hatten sich bereits am Stadion versammelt und bejubelten die Ankunft am Stadion.

VfL kann Aufstieg klar machen – ein Punkt würde reichen

Zur sportlichen Ausgangslage: Natürlich hätten die Bochumer schon am vergangenen Spieltag in Nürnberg gerne alles klar gemacht – dazu kam es nicht, sie holten beim 1:1 am Ende aber letztlich einen ganz wichtigen Punkt. So reicht gegen SV Sandhausen schon ein Punkt, um alles klar zu machen.

