Der VfL Bochum plant bereits den Aufstiegsfall

Bochum. Es sieht sehr gut aus für den VfL Bochum. Sieben Spieltage vor Saisonende führt der Revierverein die Tabelle in der 2. Bundesliga an.

Am Tag nach dem 2:1 (1:0)-Sieg gegen Holstein Kiel gab es noch einen weiteren hübschen Osterkorb für den VfL Bochum. Der Hamburger SV verschenkte in Hannover nach einer 3:0-Führung zwei Punkte im Aufstiegskampf. „Das hat den Ostersonntag noch ein bisschen schöner gemacht“, sagte Thomas Reis, Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters, am Ostermontag.