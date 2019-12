Bochum. Sechs Mal kassierte der VfL Bochum schon drei Gegentore in dieser Saison. Ein neuer Abwehrchef muss her. Ein Kommentar.

Der VfL Bochum benötigt einen starken Abwehrchef

Der zweite Sieg in Folge sollte her, doch schon nach 15 Minuten dümpelte der VfL Bochum am vierten Adventssonntag der ersten Heimniederlage dieser Spielzeit entgegen. Offensiv lief wenig zusammen, defensiv gar nichts: Das Abwehr- und Zweikampfverhalten war nicht zweitliga-tauglich.

Zum sechsten Mal im 18. Spiel kassierte der VfL drei Gegentore, mit 34 Gegentoren hat Bochum gemeinsam mit Nürnberg und Dresden den drittschwächsten Wert der 2. Liga nach Karlsruhe (36) und Wehen Wiesbaden (35). Und das sind die fünf Teams, die auf den Plätzen 14 bis 18 überwintern.

In der Innenverteidigung fehlt ein starker Anführer

Der Abstiegskampf ist real, und er wird bitter enden, wenn das Defensivproblem nicht wenigstens ansatzweise gelöst wird. Das liegt nicht nur, aber auch an der Innenverteidigung, wo ein starker Anführer fehlt. Saulo Decarli, Simon Lorenz und der hochbegabte, aber erst 18-jährige Armel Bella-Kotchap können die wichtige Führungsrolle im Abwehrzentrum nicht übernehmen. Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz ist hier gefordert, einen neuen Mann zu finden bis Ende Januar. Sonst könnte 2020 das schwache Jahr 2019 noch toppen. Aber nicht im Guten.