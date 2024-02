Degradiert: Ex-Bochumer Hinterseer jetzt in der Regionalliga

Bochum Beim VfL Bochum war er Torgarant, jetzt erlebt er einen Tiefpunkt: Lukas Hinterseer wurde bei Hansa Rostock degradiert.

Als Lukas Hinterseer im Sommer 2019 vom VfL Bochum zum Hamburger SV wechselte, war das als persönlicher Aufstieg für den Stürmer zu werten. Schließlich ging es für ihn von einem Zweitligisten aus dem Tabellenmittelfeld zu einem Top-Team der Liga. Inzwischen hat sich das Blatt gewendet.

Während der VfL längst aufgestiegen ist und auch im dritten Bundesliga-Jahr auf den Klassenerhalt zusteuert, steht Hinterseer bei Hansa Rostock unter Vertrag. Dort kam er zuletzt kaum zum Zug, nun folgte der nächste Tiefpunkt: Der Tabellen-16. der 2. Bundesliga verbannte den 32-Jährigen aus dem Profikader. Er muss ab sofort und bis zu seinem Vertragsende im Sommer in der U23 trainieren und spielen. Die zweite Mannschaft der Rostocker steht am Tabellenende der Regionalliga Nordost. Das teilte der FCH am Donnerstag mit.

Lukas Hinterseer: Beste Karriere-Phase beim VfL Bochum

Damit wird Hinterseers Zeit in Rostock unrühmlich zu Ende gehen. Im Sommer 2022 wechselte er von Hannover 96 an die Ostsee. Wirklich warm wurde der Österreicher dort nie. Vergangene Saison traf er nur zweimal, in dieser Spielzeit blieb er komplett außen vor. Nur sieben Kurzeinsätze sammelte Hinterseer, seit Ende Oktober stand er nicht mehr auf dem Feld - und schaffte es bei den drei Partien nach dem Jahreswechsel gar nicht erst in den Spieltagskader. Der Verein legte Hinterseer in der Winterpause eigenen Angaben zufolge einen Vereinswechsel nahe. Dazu ist es offensichtlich nicht gekommen.

Ganz anders lief es für Hinterseer in seinen zwei Jahren an der Castroper Straße: In turbulenten Zeiten glänzte er als Torgarant und erzielte 35 Treffer in 65 Pflichtspielen für den Revierklub. Diese Quote konnte der 13-malige Nationalspieler bei keiner anderen Station in seiner Laufbahn - vor seinem Wechsel nach Bochum spielte er in Österreich und beim FC Ingolstadt, anschließend beim HSV, in Südkorea, für Hannover und eben in Rostock - erreichen. Und jetzt muss Hinterseer die Degradierung ins Regionalliga-Team der Hansa verdauen.

