Darum ist Hoppius so wichtig für die Frauen des VfL Bochum

Bochum. In der Regionalliga der Frauen stand für den VfL Bochum das Nachholspiel gegen den SV Walbeck an. Es war lange Zeit ein Spiel auf ein Tor.

Nach ihrem überragenden 6:0 Sieg gegen die U20 des 1. FC Köln stand für VfL Bochums Fußballerinnen direkt das nächste Regionalligaspiel an. Im Nachholspiel gegen den SV Walbeck trafen die Bochumerinnen auf eine sehr defensiv spielende Mannschaft. Trotz anfänglicher Probleme besiegten die Bochumerinnen Walbeck mit 3:0 (1:0).

Bereits nach drei Minuten Spielzeit setzte Bochums Torjägerin Dörthe Hoppius ein Zeichen und traf mit dem Kopf zum 1:0. Es war ihr bereits elftes Tor in dieser Spielzeit und erneut das wichtige 1:0. Nach dem frühen Tor verlief das Spiel sehr schleppend für die VfL-Frauen, sie fanden keinen Weg an den defensiven Walbeckerinnen vorbei.

„Walbeck stand 90 Minuten im letzten Drittel und hat mit zwei Fünfer-Ketten verteidigt, nach vorne kamen da null Akzente. Damit haben wir uns besonders in der ersten Halbzeit schwergetan“, sagte Bochums Trainerin Kyra Malinowski.

Am nächsten Spieltag geht es für den VfL Bochum gegen Bielefeld

In der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Bochumerinnen dann mehr Wege nach vorne. In der 77. Minute ließ Nina Lange eine Gegenspielerin im Strafraum stehen und traf zum erlösenden 2:0. Kurz vor Abpfiff erzielte Franziska Wenzel nach einer Flanke noch ein Kopfballtor und machte damit den Sack endgültig zu. Malinowski: „In der zweiten Halbzeit gab es viel mehr Bewegung ohne Ball, dadurch haben wir dann auch spielerisch mehr Lösungen gefunden.“

Nach den zwei intensiven Spielen gegen Köln und Walbeck gönnt Malinowski ihrer Mannschaft nun zunächst eine zweitägige Trainingspause. Aber der nächste Gegner, die Arminia Bielefeld, wartet schon auf die Bochumerinnen (So., 8. Oktober, 15.30 Uhr, Bielefeld). In der vergangenen Saison schossen die Bielefelderinnen den VfL aus dem Westfalenpokal (4:0), trotzdem setzt Malinowski vor dem Spiel nur noch eine Trainingseinheit zum Abschluss am Freitag an.

Bochum: Kari Närdemann, Pia Sophie Rybacki (82. Eva Holtmeyer), Mara Wilhelm, Alessandra Vogel (46. Ann-Sophie Vogel), Anna Maiwald (69. Lucy Karwatzki), Dörthe Hoppius, Franziska Wenzel, Nina Kerkhof (79. Pia Beyer), Nina Lange (82. Frauke Kaplon), Alina Angerer

Tore: 1:0 Dörthe Hoppius (3.), 2:0 Nina Lange (77.), 3:0 Franziska Wenzel (90.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum