Die Deutsche Fußball-Liga wollte am Freitagmorgen noch den Spieltag durchdrücken und erst ab Dienstag den Ball vorerst ruhen lassen in der 1. und 2. Bundesliga. Ungeachtet der Gefahr für die Beteiligten. Ungeachtet aber vor allem der Gefahr, die sie damit Fans ausgesetzt hätte. Tausende hätten sich getroffen in den Bars und Kneipen in Dortmund, Gelsenkirchen, Bochum, vermutlich auch vor den Stadien. Der DFL war es egal. Es ging um Geld. Viel Geld. Einfach nur beschämend.

Auch von vielen Vereinen gab es bis zum DFL-Rückzieher keine klaren öffentlichen Statements. Auch von der Führung des VfL Bochum nicht, nur Trainer Thomas Reis äußerte sich deutlich – und völlig richtig. In diesem Fall aber hätte der Traditionsverein als Verein seine Stimme laut erheben müssen. Ungeachtet der Diplomatie, die ein Milliardengeschäft erfordert, gerade vor der großen und entscheidenden Mitgliederversammlung der DFL.

VfL Bochum liefert auf viele Fragen keine Antworten

Bereits zuvor konnte man einige Vorgehensweisen längst nicht mehr nachvollziehen. Die Pressekonferenz des VfL Bochum vor der Partie etwa sollte via schriftlich eingereichter Fragen laufen, es sollte dann eine Audio-Datei mit den Statements geben. Die Pressekonferenz nach dem Spiel dagegen sollte im Medienraum stattfinden. Fast so wie immer. Nur mal so am Rande: Vor einem VfL-Spiel kommen meist zwei bis fünf Journalisten zur Pressekonferenz. Nach dem Spiel sind es deutlich mehr. Logisch?

Auch die WAZ hat schriftlich viele Fragen gestellt, nach der Spielabsage aber fielen die konkreten Antworten auf sie aus. Es gab nur eine Presseerklärung zur Lage. So wollten wir wissen, wie sich der VfL positioniert bei der Versammlung am Montag. Wasserstandsmeldungen werde es nicht geben, hieß es am Abend auf abermalige Nachfrage eines Kollegen.

Der VfL Bochum hätte seine Stimme klar erheben müssen

Natürlich: Die 2. Liga steht im Schatten der 1. Liga und diese wiederum hängt am internationalen Tropf. Eine Entscheidungsfindung ist komplex und kompliziert und hat entsprechende Folgen. Wird die Fußball-Europameisterschaft nicht verlegt, kann es aber doch nur eine Entscheidung geben: Saisonabbruch.

Das hätte auch der VfL Bochum ruhig mal sagen dürfen.