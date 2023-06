BVB startet gegen Köln, VfL Bochum gegen Stuttgart - der Spielplan der Bundesliga

Dortmund/Bochum. Der Spielplan der Bundesliga steht: Borussia Dortmund startet gegen den 1. FC Köln, der VfL Bochum beim VfB Stuttgart. Die Übersicht.

Am 12. August beginnt die neue Bundesliga-Saison, der FC Bayern eröffnet die Spielzeit bei Werder Bremen (20.30 Uhr). Der Vizemeister Borussia Dortmund tritt dann am Wochenende an. Erster Gegner ist der 1. FC Köln. Der VfL Bochum bekommt es zum Augtakt auswärts mit dem VfB Stuttgart zu tun. Beide Teams treffen schon am 2. Spieltag im Derby aufeinander. Bochum trifft am 5. Spieltag auf den FC Bayern, Dortmund am 10. Spieltag.

Eigentlich sollten die Ansetzungen für die Spielzeit 2023/2024 am Freitag erst um 12 Uhr bekanntgegeben werden. Die DFL veröffentlichte sie aber gut eine Stunde eher, nachdem die Pläne bereits zuvor bei Twitter verbreitet wurden.

Hier ist unser Bundesliga-Spielplan für die Saison 23/24! 🗓️

1. Spieltag (18. bis 20. August)

Werder Bremen - FC Bayern München

Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Union Berlin - FSV Mainz

Bayer 04 Leverkusen - RB Leipzig

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim

TSG Hoffenheim - SC Freiburg

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart - VfL Bochum

2. Spieltag (25. bis 27. August)

FC Bayern München - FC Augsburg

RB Leipzig - VfB Stuttgart

SC Freiburg - Werder Bremen

FSV Mainz - Eintracht Frankfurt

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln - VfL Wolfsburg

VfL Bochum - Borussia Dortmund

1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim

SV Darmstadt 98 - 1. FC Union Berlin

Wir arbeiten noch ein bisschen an unserem Video weiter und posten dann gleich auch mal den #meinVfL-Spielplan! ✌️🏼 Immer mit der Ruhe... ☕️

3. Spieltag (1. bis 3. September)

Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim

Union Berlin - RB Leipzig

Bayer 04 Leverkusen - SV Darmstadt 98

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg

Werder Bremen - FSV Mainz 05

FC Augsburg - VfL Bochum

VfB Stuttgart - SC Freiburg

4. Spieltag (15. bis 17. September)

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

RB Leipzig - FC Augsburg

SC Freiburg - Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg - Union Berlin

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart

1. FC Köln - TSG Hoffenheim

VfL Bochum - Eintracht Frankfurt

1. FC Heidenheim - Werder Bremen

SV Darmstadt - Borussia Mönchengladbach

5. Spieltag (22. bis 24. September)

FC Bayern München - VfL Bochum

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

Union Berlin - TSG Hoffenheim

Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Heidenheim

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig

Werder Bremen - 1. FC Köln

FC Augsburg - FSV Mainz 05

VfB Stuttgart SV Darmstadt 98

6. Spieltag (29. September bis 1. Oktober)

RB Leipzig - FC Bayern München

SC Freiburg - FC Augsburg

VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen

1. FC Köln - VfB Stuttgart

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach

1. FC Heidenheim - Union Berlin

SV Darmstadt 98 - Werder Bremen

7. Spieltag (6. bis 8. Oktober)

Borussia Dortmund - Union Berlin

RB Leipzig - VfL Bochum

8. Spieltag (20. bis 22. Oktober)

Borussia Dortmund - Werder Bremen

SC Freiburg - VfL Bochum

9. Spieltag (27. bis 29. Oktober)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05

10. Spieltag (3. bis 5. November)

Borussia Dortmund - FC Bayern München

SV Darmstadt 98 - VfL Bochum

11. Spieltag (10. bis 12. November)

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund

VfL Bochum - 1. FC Köln

12. Spieltag (24. bis 26. November)

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

1. FC Heidenheim - VfL Bochum

13 Spieltag (1. bis 3. Dezember)

Bayer 04 Leverkusen - Borussia Dortmund

VfL Bochum - VfL Wolfsburg

14. Spieltag (8. bis 10. Dezember)

Borussia Dortmund - RB Leipzig

TSG Hoffenheim - VfL Bochum

15. Spieltag (15. bis 17. Dezember

FC Augsburg - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Union Berlin

16. Spieltag (19./20. Dezember

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05

Bayer 04 Leverkusen - VfL Bochum

17. Spieltag 12. bis 14. Januar 2024

SV Darmstadt 98 - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Werder Bremen

18. Spieltag (19. bis 21. Januar)

1. FC Köln - Borussia Dortmund

VfL Bochum - VfB Stuttgart

19. Spieltag (26. bis 28. Januar)

Borussia Dortmund - VfL Bochum

20. Spieltag (2. bis 4. Februar)

1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund

VfL Bochum - FC Augsburg

21. Spieltag (9. bis 11. Februar)

Borussia Dortmund - SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

22. Spieltag (16. bis 18. Februar)

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund

VfL Bochum - FC Bayern München

23. Spieltag (23. bis 25. Februar)

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

24. Spieltag (1. bis 3. März)

Union Berlin - Borussia Dortmund

VfL Bochum - RB Leipzig

25. Spieltag (8. bis 10. März)

Werder Bremen - Borussia Dortmund

VfL Bochum - SC Freiburg

26. Spieltag (15. bis 17. März)

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

FSV Mainz - VfL Bochum

27. Spieltag (30./31. März)

FC Bayern München - Borussia Dortmund

VfL Bochum - SV Darmstadt 98

28. Spieltag (5. bis 7. April)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

0 1. FC Köln - VfL Bochum

29. Spieltag 12. bis (14. April)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim 1846

30. Spieltag (19. bis 21. April)

Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

31. Spieltag (26. bis 28. April)

RB Leipzig - Borussia Dortmund

VfL Bochum - TSG Hoffenheim

32. Spieltag (3. bis 5. Mai)

Borussia Dortmund - FC Augsburg

Union Berlin - VfL Bochum

33. Spieltag (10. bis 12. Mai)

1. FSV Mainz - Borussia Dortmund

VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen

34. Spieltag (18. Mai)

Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98

SV Werder Bremen - VfL Bochum

