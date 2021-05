BVB, Grönemeyer, Gündogan: Prominente Glückwünsche zum Aufstieg für den VfL Bochum

Bochum. Die Freude nach dem Aufstieg des VfL Bochum ist groß: Auch ehemalige Profis, andere Klubs und der wohl bekannteste Sohn der Stadt gratulierten.

Zahlreiche Glückwünsche haben den VfL Bochum zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erreicht, darunter waren auch prominente Namen. Einer der ersten und wohl berühmtesten Gratulanten war Sänger Herbert Grönemeyer, der in Bochum aufgewachsen ist. Im Radio-Interview mit „WDR 2“ sagte Grönemeyer am Sonntag unmittelbar nach dem Spiel: „Klasse, wie die das gemacht haben. Ich freue mich riesig. Mit vier Jahren war ich zum ersten Mal im Bochumer Stadion, ich bin VfL-Fan durch und durch.“

Viele Bundesligisten wie Rekordmeister FC Bayern München („Herzlichen Glückwunsch, @VfLBochum1848eV! Wir freuen uns auf Euch.“) und Pokalsieger Borussia Dortmund, der nach dem Abstieg des FC Schalke im VfL Bochum nun einen neuen Derby-Gegner aus dem Ruhrgebiet bekommt, gratulierten über die Sozialen Medien.

👏 Glückwunsch nach Bochum! Freuen uns auf das Derby in der nächsten Saison.



Willkommen zurück auch, @kleeblattfuerth! https://t.co/m49IDK2M2u — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 23, 2021

Gleiches taten ehemalige VfL-Spieler. „Freue mich sehr über den hochverdienten Bundesliga Aufstieg meines Jugendvereins, dem @VfLBochum1848eV Wurde Zeit, dass ihr wieder ins Oberhaus zurückkehrt!“, schrieb Nationalspieler Ilkay Gündogan vom englischen Meister Manchester City.

Freue mich sehr über den hochverdienten Bundesliga Aufstieg meines Jugendvereins, dem @VfLBochum1848eV 💙 Wurde Zeit, dass ihr wieder ins Oberhaus zurückkehrt! ⚽👏🏼🔝 @Bundesliga_DE — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) May 23, 2021

„Yes!!! Willkommen zurück! Freue mich auf packende Duelle im #Ruhrstadion und in der #AltenFörsterei“, twitterte Union Berlins Torhüter Andreas Luthe, der jahrelang das VfL-Tor hütete. Und 2014-Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, hatte schon vor dem Spiel gesagt: „Meinem Ex-Verein VfL Bochum drücke ich so krass die Daumen, dass es beinahe schon weh tut.“

Yes!!! Willkommen zurück! Freue mich auf packende Duelle im #Ruhrstadion und in der #AltenFörsterei 🙏 https://t.co/wZqQoGS7wP — Andreas Luthe (@AndreasLuthe) May 23, 2021

Die Bochumer Symphoniker spielten zur Feier des Tages per YouTube-Video Verdis Triumphmarsch für den Aufsteiger. Dirigiert wurde das Orchester von Generalmusikdirektor Steven Sloane - der stilecht ein VfL-Trikot trug. Auch Oberbürgermeister Thomas Eiskirch gratulierte dem Verein via Twitter, das Bochumer Schauspielhaus hat sich in VfL-Farben geschmückt mit dem Slogan: “Unsere Stadt - Unser Verein - Gemeinsam Erstklassig“. (dpa/fs)

💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍💙🤍

Das Schauspielhaus Bochum trägt seit gestern neue Farben und gratuliert dem @VfLBochum1848eV ganz herzlich zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga!#unserestadt#unserverein#gemeinsamerstklassig pic.twitter.com/YWVxpjlKhS — SchauspielhausBochum (@TheaterBochum) May 24, 2021

Endlich wieder 1. Liga!!!!!!!!!!!!!



Herzlichen Glückwunsch an Mannschaft, Trainerteam, Vorstand...aber vor allem an alle Fans zum Aufstieg. Bochum ist stolz auf den @VfLBochum1848eV!



Eine besondere Saison - mit spielerischer […] https://t.co/XWadxzb3J1 #meinVfL #VfLBochum pic.twitter.com/wXUKOaBOoX — Thomas Eiskirch (@thomas_eiskirch) May 23, 2021

