Bundesliga-Termine: VfL Bochum legt mit Samstag-Spielen los

Simon Zoller, Herbert Bockhorn und ihre Kollegen starten am Samstag, 14. August, um 15.30 Uhr beim VfL Wolfsburg in die Bundesliga-Saison.

Bochum. Samstag, 15.30 Uhr: Der VfL Bochum startet in die Bundesliga-Saison zur klassischen Anstoßzeit. Die ersten sechs Spieltage sind terminiert.

Auf diesen Tag hat der VfL Bochum über elf Jahre lang gewartet – auf ein Ligaspiel zur klassischen Zeit am Samstag, 15.30 Uhr. Und der Aufsteiger in die Bundesliga darf gleich in den ersten drei Partien am Samstagnachmittag zeigen, dass er zurecht in die erste Klasse gehört.

Zum Auftakt spielt der VfL Bochum auswärts beim VfL Wolfsburg am Samstag, 14. August, um 15.30 Uhr. Auch das erste Heimspiel – womöglich vor mehreren tausend Fans – gegen den FSV Mainz 05 wird am Samstag (21. August) um 15.30 Uhr angepfiffen. Das erste NRW-Duell der Bochumer beim 1. FC Köln steigt ebenfalls am Samstag (28. August) um 15.30 Uhr.

Das zweite Heimspiel gegen Hertha BSC indes findet nach der ersten Länderspielpause am Sonntag, 12. September, um 17.30 Uhr statt. Zum Rekordmeister FC Bayern München geht es dann am Samstag, 18. September, wiederum um 15.30 Uhr, ehe der sechste Spieltag im Ruhrstadion gegen den VfB Stuttgart ansteht: Dies am Sonntag, 26. September, um 15.30 Uhr.

Noch offen ist, wann genau das Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal beim Wuppertaler SV stattfindet. Der Pflichtspiel-Auftakt steigt zwischen dem 6. und 9. August.

Das erste Testspiel steigt an diesem Mittwoch, 7. Juli, bei der SSVg Velbert vor 1000 Fans (18.30 Uhr/Livestream über den VfL-Youtube-Kanal.

