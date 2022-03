Bundesliga-Termine: So können der BVB und VfL Bochum planen

Essen. Die DFL hat am Donnerstag die Ansetzungen für die Bundesliga-Spieltage 28 bis 30 veröffentlicht. Der BVB bekommt ein Freitagsspiel.

Nach dem bitteren Aus in der Europa League kommt wieder mehr Abwechslung in den Bundesliga-Spielplan von Borussia Dortmund. Der Tabellenzweite darf am 29. Spieltag an einem Freitagabend beim VfB Stuttgart antreten. Das Topspiel gegen RB Leipzig am 28. Spieltag steigt am Samstag, 2. April, ab 18:30 Uhr. Bei einem Weiterkommen in der Europa League hätte der BVB häufiger auf den Sonntag ausweichen müssen.

VfL Bochum an zwei Samstagen aktiv

Der VfL Bochum muss am 29. Spieltag an einem Sonntag ran. Ab 15:30 Uhr ist Bayer Leverkusen zu Gast im Ruhrstadion. Ansonsten müssen sich die VfL-Fans zwei Samstage im Kalender freihalten.

Das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ist ebenfalls angesetzt worden. Am 16. April (Samstag, 18:30 Uhr) stehen sich die beiden Rivalen gegenüber.

Die Termine von BVB, VfL Bochum und Gladbach in der Übersicht

28. Spieltag

Freitag, 1. April 2022:

1. FC Union Berlin - 1. FC Köln (20.30)

Samstag, 2. April 2022:

Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth (15.30)

Bayer Leverkusen - Hertha BSC (15.30)

SC Freiburg - Bayern München (15.30)

TSG Hoffenheim - VfL Bochum (15.30)

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart (15.30)

Borussia Dortmund - RB Leipzig (18.30)

Sonntag, 3. April 2022:

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (15.30)

Borussia Mönchengladbach - FSV Mainz 05 (17.30)

29. Spieltag

Freitag, 8. April 2022:

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (20.30)

Samstag, 9. April 2022:

Bayern München - FC Augsburg (15.30)

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld (15.30)

1. FC Köln - FSV Mainz 05 (15.30)

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach (15.30)

Hertha BSC - 1. FC Union Berlin (18.30)

Sonntag, 10. April 2022:

VfL Bochum - Bayer Leverkusen (15.30)

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (17.30)

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (19.30)

30. Spieltag

Samstag, 16. April 2022:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (15.30)

SC Freiburg - VfL Bochum (15.30)

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart (15.30)

FC Augsburg - Hertha BSC (15.30)

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln (18.30)

Sonntag, 17. April 2022:

Arminia Bielefeld - Bayern München (15.30)

1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt (17.30)

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth (17.30)

Bayer Leverkusen - RB Leipzig (19.30)

