Gelsenkirchen. Die U 19 des VfL Bochum setzt sich im Revierderby der A-Junioren-Bundesliga mit 1:0 auf Schalke durch. Trainer Heiko Butscher ist mächtig stolz.

Es gibt Spiele, die doch etwas anders sind als andere. Den Beweis dafür liefern die U-19-Fußballer des VfL Bochum am Sonntagmittag im Gelsenkirchener Parkstadion direkt nach dem Schlusspfiff: Sie jubeln und rennen, sie feiern, als hätten sie soeben eine Meisterschaft gewonnen. Zumindest eine kleine. Einen solch hohen Stellenwert hat dieser 1:0 (1:0)-Sieg im Revierderby der A-Junioren-Bundesliga beim FC Schalke 04.

Heiko Butscher strahlte, und es war nicht zu übersehen, das er auf seine Mannschaft mächtig stolz war. Der VfL-Trainer freute sich besonders darüber, dass seine Spieler die taktischen Vorgaben vor 200 Zuschauern ausgezeichnet umgesetzt hatten. „Ich möchte jetzt nicht von verdient oder unverdient sprechen“, meinte der 41-Jährige. „Wenn du gewonnen hast, dann ist das richtig gut. Und ich fand unsere Leistung wirklich richtig ansprechend und habe nicht viel zu kritisieren. Das sah echt gut aus, gerade in der ersten Halbzeit. Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen.“

Artur Golubytskij trifft nach Vorarbeit von Tunahan Yardimci zum 1:0

Okay: Schon in der fünften Minute parierte VfL-Keeper Tjark Ernst nach einem Schuss von Schalkes Semin Kojic klasse und klärte zur Ecke, aber die in dieser Saison ungeschlagenen Bochumer waren da, sie waren hellwach. Heiko Butscher hatte Spaß daran zu sehen, wie seine Spieler mit dem Ball umgingen. „Die großen Räume, die wir hatten, haben wir sehr gut ausgenutzt“, sagte er. Besonders gut gelang dies dem VfL in der 20. Minute: Nico Böll bediente Tunahan Yardimci, der brachte den Ball von rechts in den Strafraum, und Artur Golubytskij vollendete zum 1:0. „Ein wunderschönes Tor“, schwärmte Trainer Heiko Butscher.

Nach der Pause entwickelte sich ein anderes Spiel. Schalkes Coach Norbert Elgert richtete sein Team offensiver aus und wechselte Stürmer Keke Topp ein, der am Samstagabend noch im Zweitliga-Spiel der Königsblauen beim FC St. Pauli auf dem Rasen gestanden hatte. Überrascht war Heiko Butscher nicht. „Die Schalker sind und bleiben einfach eine sehr gute Mannschaft mit Top-Qualität. Es war auch klar, dass sie nachlegen werden“, sagte er.

Aber? „Dann ist es einfach wichtig, dass du die Struktur behältst“. antwortete der VfL-Coach. „Es wurde nach hinten noch mal eng, aber das gehört zum Fußballspiel dazu.“ So richtiges Glück brauchten die Bochumer jedoch nur ein einziges Mal, als Bogdan Shubin den Ball frei vor Tjark Ernst in die Wolken jagte (64.).

VfL Bochum lässt Konterchancen in der zweiten Hälfte aus

Und einen Kritikpunkt hatte Heiko Butscher dann doch. „Wir hatten auch genug Kontermöglichkeiten“, sagte er. „Wenn du die sauber ausspielst, hätten wir auch das 2:0 noch machen können.“ Doch dann war er auch schon wieder der strahlende VfL-Trainer, der eigentlich gar nichts auszusetzen hatte und sich für seine Jungs freute. „Heute“, sagte er, „haben sie sich – Gott sei Dank! – auch mal belohnt.“

Einen noch höheren Stellenwert erhält dieser vierte Saisonsieg, mit dem Bochums A-Junioren auf den dritten Platz geklettert sind, weil einige verletzte Fußballer nicht dabei sind. Eigentlich wolle er dazu ja gar nichts sagen, meinte Heiko Butscher. „Aber es fehlen dann schon auch entscheidende Spieler, und wie wir das alles mit einer recht jungen Mannschaft aufgefangen haben. Ich muss sagen: Das ist top!“ Und es ist genau das Ziel, die gewünschte Entwicklung. „Man wächst mit seinen Aufgaben, und das hat man heute gesehen“, sagte der glückliche Heiko Butscher.

So haben sie gespielt:

Tor: 0:1 Artur Golubytskij (20.).

VfL Bochum U 19: Ernst - Petritt, Tolba, Boboy, Oguz - Tersteeg - Böll (89. Mary), Golubytskij (87. Fava) - Tasov, Wasilewski (57. Santo), Yardimci (79. Schmitz).