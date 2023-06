VfL Bochum: Pokalgegner startet mit Rumpfkader und Ex-Schalker

Anfang Mai 2022 war Arminia Bielefeld noch in der Liga zu Gast im Ruhrstadion beim VfL Bochum (am Ball Gerrit Holtmann) – bald treffen sie sich im Pokal mit zwei Klassen Unterschied.

Bielefeld. Der VfL Bochum reist im August im Pokal zu Arminia Bielefeld - samstags. Der Zweitliga-Absteiger legt jetzt los, hat aber noch Arbeit vor sich.

Mit einem ganz frischen Neuzugang auf dem Platz bestritt Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld am Mittwoch die erste Einheit der Saisonvorbereitung: Nassim Boujellab (24), dessen Vertrag beim FC Schalke 04 ausläuft, hat sich dem Zweitliga-Absteiger angeschlossen, der im DFB-Pokal auf den VfL Bochum trifft.

Am Mittwoch gab der Deutsche Fußball-Bund die Ansetzungen bekannt: Der VfL spielt samstags auf der Bielefelder Alm, Anstoß in der Schüco-Arena ist am 12. August um 18 Uhr. Wann und wie Fans Tickets für diese Partie kaufen können, steht noch nicht fest.

VfL Bochum und Arminia Bielefeld spielten noch im Mai 2022 in der Bundesliga gegeneinander

Sowohl Arminia als auch der VfL Bochum haben bis dahin aber noch einiges an Arbeit vor sich – die Bielefelder bestimmt noch ein bisschen mehr als die Bochumer. Noch vor etwas mehr als einem Jahr waren die Bielefelder zu Gast im Ruhrstadion, verloren 1:2 (Polter, Eigentor Bello) und standen kurz drauf als Absteiger fest.

In der zweiten Liga wurden die Bielefelder durchgereicht und starten jetzt einen Neuaufbau in Liga drei um Vereinslegende Fabian Klos und den neuen Cheftrainer Mitch Kniat. Beim Trainingsauftakt waren zehn Neue dabei, einer davon Nassim Boujellab – von einem „Rumpfkader“ schrieb die „Neue Westfälische“.

Schalke-Eigengewächs Nassim Boujellab bekommt Chance in Bielefeld

Mit Nassim Boujellab haben die Bielefelder einen 30-maligen Bundesliga-Spieler verpflichtet, der auf Schalke seit 2021 aber sportlich keine Chance mehr hatte, nach Ingolstadt und Helsinki verliehen wurde und zuletzt ohne Perspektive auf Einsätze schließlich mit der U23 trainierte.

Nassim Boujellab verstärkt Arminia Bielefeld – seit der C-Jugend spielte er für Schalke, war zuletzt aber ausgeliehen. Foto: Max Ellerbrake / Max Ellerbrake//firo Sportphoto/pool

Die Chance bekommt er jetzt bei Arminia: Michael Mutzel, Arminias Geschäftsführer Sport, sagt: „Mit Nassim haben wir einen Spieler für uns gewonnen, der schon in jungen Jahren seine Qualitäten auf dem Spielfeld unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass wir wieder eine positive Entwicklung bei Nassim entfachen können.“

Laut einem Bericht von transfermarkt.de steht Arminia dazu kurz vor der Verpflichtung eines weiteren S04-Talents: Sidi Sané, Bruder von Nationalspieler Leroy Sané, könnte bald ebenfalls für Bielefeld auflaufen.

