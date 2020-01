Bochums Patrick Fabian: "Wir können uns beleidigen lassen"

Als es ein wenig aufregend wurde in der Bielefelder Schüco-Arena, hatte der VfL Bochum die Partie zum Jahresauftakt endgültig verloren. 1:0 führte der Spitzenreiter, als Bochums Torwart Manuel Riemann fünf Minuten vor Schluss Gelb-Rot sah. Binnen weniger Sekunden meckerte er und klatschte nach der Gelben Karte höhnisch in die Hände.

Schiedsrichter Robert Kempter, der weitere elf Gelbe Karten und nach dem Geschmack beider Trainer ein paar zu viele verteilt hatte in der fairen Partie, schickte den 31-Jährigen in die Kabine. Der VfL hatte sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft, Feldspieler Vitaly Janelt ging ins Tor und kassierte in der Nachspielzeit noch das 0:2. „Manu hat sich entschuldigt. Das hat uns sicher nicht geholfen, vielleicht doch noch mit einem Punkt nach Hause zu fahren“, sagte Trainer Thomas Reis hinterher.

Fans des VfL Bochum fürchten den Absturz

So gab es im winterlichen Ostwestfalen nach dem Schlusspfiff das gleiche Bild wie im Vorjahr: Bielefelds Fans sangen vom Aufstieg. Bochums Fans geigten den VfL-Profis ihre ungemütliche Meinung – und fürchten mehr denn je den Absturz in die Drittklassigkeit. „Wir stehen wieder ohne Punkte da, können uns beleidigen lassen, das kostet alles Kraft“, sagte Routinier Patrick Fabian. „Wir stecken bestimmt nicht den Kopf in den Sand, aber wir müssen ganz, ganz wachsam sein.“ Am Montag geht es gegen den Hamburger SV – die Aufgaben werden nicht leichter.

Der Riemann-Aussetzer war der unrühmliche Höhepunkt eines verkorksten Abends für den VfL. Bochum agierte zwar in der ersten Halbzeit defensiv deutlich stabiler als in der Hinrunde, das ging aber zu Lasten der Offensive. „Das 0:1 hat uns das Genick gebrochen“, analysierte Fabian, „ansonsten haben wir aus dem Spiel heraus keine Torchance zugelassen.“ Denn in einer zerfahrenen ersten Halbzeit ohne Abschlüsse hier wie dort musste der VfL nach einem Standard das 0:1 schlucken. Eine Freistoß-Flanke aus dem Halbfeld landete letztlich bei Andreas Voglsammer, der Torjäger netzte aus elf Metern eiskalt ein. „Das Tor war unheimlich wichtig für uns“, meinte Bielefelds Erfolgstrainer Uwe Neuhaus. „Es war in der ersten Halbzeit ein typisches 0:0-Spiel, Bochum hat sehr konzentriert verteidigt.“

VfL Bochum ohne eine nennenswerte Torchance

Doch die VfL-Antwort nach dem Nackenschlag blieb aus. In 90 Minuten plus Nachspielzeit erarbeitete sich das Team von Trainer Thomas Reis nicht eine einzige nennenswerte Torchance. „Wir waren im Spiel nach vorne nicht zwingend und körperlich nicht präsent genug“, kritisierte Mannschafts-Wortführer Fabian nach seinem ersten Saisoneinsatz. Der Innenverteidiger legte den Finger in die Wunden, vermisste die nötige „Galligkeit“. „Wir brauchen mehr Willen, das Ding unbedingt reinzuprügeln und hinten jedes Ding zu verteidigen.“

VfL-Trainer Reis vertraute auf viele Routiniers und ein 4-4-2 mit Raute, das defensiv zu einem 4-3-3 wurde. Nominell wirkten nur drei Offensivkräfte mit – und hingen völlig in der Luft. Es fehlte an Tempo, an Spielkultur von hinten heraus, auch an Leidenschaft auf den letzten Metern. Im Laufe der zweiten Halbzeit stellte Reis mehrmals um, am Ende sollte es mit fünf Stürmern klappen. Doch Bielefeld war dem 2:0, oft begünstigt durch leichte VfL-Fehler, deutlich näher als Bochum dem 1:1. In der Nachspielzeit und in Überzahl durfte Fabian Klos, der ewige Armine und aktuelle Torschützenkönig der 2. Liga, den Deckel drauf machen. „Der Auftakt“, sagte Trainer Reis, „ist ein wenig enttäuschend.“