Bochum-Verfolger Kiel rückt näher - 4:0 gegen St. Pauli

Kiel. Die Jagd auf den VfL Bochum ist eröffnet: Holstein Kiel hat den Rückstand durch den Kantersieg im Zweitligaspiel gegen St. Pauli verringert.

Holstein Kiel nimmt den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga immer fester ins Visier. Die gnadenlos effektiven Norddeutschen bezwangen am Freitagabend den FC St. Pauli mit 4:0 (2:0) und untermauerten damit Relegationsplatz drei. Bei Hannover 96 verschärft sich nach dem 1:2 (0:0) gegen Darmstadt 98 derweil die Krise. Kiel dagegen hat beste Chancen vor dem Saisonfinale: Der Hamburger SV liegt vor den weiteren Partien des 32. Spieltags als Vierter bereits vier Zähler zurück, zudem haben die Störche von Trainer Ole Werner noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand und sitzen somit auch dem Tabellenführer VfL Bochum im Nacken.

Ahmet Arslan (22.), Doppelpacker Fin Bartels (24./49.) und Janni Serra (67.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die mit 56 Punkten auch den direkten Aufstieg noch in der eigenen Hand haben. Die SpVgg Greuther Fürth (57) auf Rang zwei liegt nur einen Punkt vor den Kielern, die in der kommenden Woche ihre verbleibenden zwei Nachholspiele gegen Hannover (Montag) und Jahn Regensburg (Donnerstag) bestreiten. Spitzenreiter VfL Bochum steht bei 60 Zählern.

Honsak schießt viertes Saisontor

In Hannover brachte nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit Marvin Ducksch die Niedersachsen in Führung (50.). Marvin Mehlem (55.) antwortete aber postwendend, ehe Mathias Honsak (58.) die Gäste mit seinem vierten Saisontor zum Auswärtssieg schoss.

Vor der Geisterkulisse kamen die Darmstädter besser ins Spiel, in der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, die verunsicherten Hannoveraner entwickelten kaum Gefahr im Offensivspiel. Das änderte sich nach dem Seitenwechsel bei beiden Teams.

Hier geht es zum Spiel Holstein Kiel - FC St. Pauli

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum