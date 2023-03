Bochum mit Heintz in Frankfurt: Hier geht's zum Live-Ticker

Frankfurt. Der VfL Bochum kämpft heute Abend bei Eintracht Frankfurt um wichtige Punkte in der Fußball-Bundesliga. Hier geht es zu unserem Live-Ticker.

Das Spiel des VfL Bochum bei Eintracht Frankfurt eröffnet heute Abend (20.30 Uhr/DAZN) den 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wie erwartet geht der VfL Bochum mit einer Änderung im Vergleich zu den vergangenen beiden Spielen in das Freitag-Flutlicht-Spiel.

Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum: Das Spiel im Live-Ticker

Für den gelbgesperrten Danilo Soares rückt Dominique Heintz auf die Linksverteidiger-Position. Ansonsten lässt Trainer Thomas Letsch genau die Akteure auflaufen, die zuletzt den VfL zu zwei Siegen führten: Manuel Riemann im Tor. In der Viererkette neben Heintz bleiben Kostas Stafylidis, Erhan Masovic und Ivan Ordets. Auf der Doppelsechs spielen Anthony Losilla und Patrick Osterhage, Kevin Stöger übernimmt den offensiveren Part. Takuma Asano und Christopher Antwi-Adjei besetzen die Flügel, Philipp Hofmann das Sturmzentrum. Auf der Bank hat Letsch Michael Esser als zweiten Torwart, Simon Zoller, Philipp Förster, Gerrit Holtmann, Jordi Osei-Tutu, Saidy Janko, Vasi Lampropoulos, Moiritz Broschinski und Keven Schlotterbeck.

Während Frankfurt die Punkte im Rennen um einen internationalen Startplatz benötigt, braucht der VfL Bochum die Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Das Duell birgt jede Menge sportliche Brisanz. Bochum-Trainer Thomas Letsch hält die Terminierung des Spiels nach einer Länderspiel-Pause für unglücklich, will das aber nicht als Ausrede gelten lassen. „Es ist nicht ideal für uns. Es ist nicht ideal für die Eintracht. Aber wir haben keinen Einfluss darauf, deshalb nehme ich es, wie es ist. Frankfurt hat den ein oder anderen Nationalspieler mehr, da könnte man sagen, das ist gut für uns. Aber ich gebe nicht so viel darauf.“

Die Bochumer mussten fünf Spieler abstellen, „aber wir haben drei, die in der Regel weiter weg spielen“, erklärte der Coach. So wird der Kameruner Pierre Kundé Malong nach dem Spiel in Namibia erst am Donnerstagnachmittag in Bochum eintreffen und wohl nicht zum Kader gehören, weil er vor dem Spiel keine Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren kann.

Auch Bochum-Gegner Frankfurt nicht erfreut über Ansetzung

Eintracht-Trainer Oliver Glasner klagte ebenfalls über die Ansetzung. „Ich habe mir natürlich nicht gewünscht, dass uns nach der Länderspielpause noch mal ein Tag genommen wird“, sagte der 48-Jährige. Er habe zuletzt nur mit elf Profis trainieren können. „Das ist nicht das, was du dir als Trainer wünschst“, sagte Glasner.

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum: So spielen sie

Frankfurt: Trapp - Jakic, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Borre, Götze - Kolo Muani. - Trainer: Glasner

Bochum: Riemann - Stafylidis, Ordets, Masovic, Heintz - Losilla - Osterhage, Stöger - Asano, Antwi-Adjei - Hofmann. - Trainer: Letsch

Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

Zuschauer: 51.500 (ausverkauft)

