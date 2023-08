Bielefelds Kniat: Bochums Spielweise ähnelt Drittligafußball

Arminia Bielefeld (in rot) startete mit einer 1:3-Niederlage in die 3. Liga.

Bochum. Drittligist Bielefeld geht als Außenseiter ins Pokalspiel mit dem VfL Bochum. Bielefelds Trainer Kniat aber hat den VfL schon einmal geärgert.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga und einem damit verbundenen riesigen Umbruch mit etlichen Zu- und Abgängen muss sich bei Drittligist Arminia Bielefeld noch einiges finden. Zeit bleibt dem ebenfalls neuen Trainer Michel Kniat dafür kaum. Am Samstag tritt Bielefeld bereits im dritten Wettbewerb innerhalb einer Woche an. Der VfL Bochum kommt zur ersten Runde des DFB-Pokals auf die Alm (18 Uhr).

Während der Bundesligist vor der Saison-Pflichtspielpremiere steht, absolvierten die Bielefelder bereits zwei Partien. Erst gab es die 1:3-Pleite gegen Dynamo Dresden in der 3. Liga, dann den 2:0-Sieg gegen die SG FA Herringhausen-Eickum im Westfalenpokal.

Nun steigt das Pokalduell mit dem VfL Bochum – in das die Arminia „voller Vorfreude auf das erste Heimspiel und eine schöne Kulisse“ geht, wie Kniat bei der Pressekonferenz zum Spiel betonte. Zumal Kniat als Trainer des Drittligisten SC Verl bereits gezeigt hat, dass er die Bochumer schlagen kann – zumindest in einem Testspiel. Gut für den Coach, der in diesem Sommer vom SC Verl nach Bielefeld wechselte, ist, dass er bis auf Tom Geerkens voraussichtlich auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann.

Bekanntester Bielefelder ist weiterhin Stürmer Fabian Klos

Bekanntester Bielefelder Akteur ist Fabian Klos. Der wuchtige Stürmer hatte schon vor der zurückliegenden Saison sein Laufbahnende angekündigt. Er blieb dann doch, sagte, er wolle sich nicht mit einem Abstieg verabschieden. Der Neuaufbau in der 2. Bundesliga misslang, schon nach dem Relegationshinspiel in Wiesbaden war klar: Es geht in die 3. Liga für die Arminia. Klos ist noch immer da. Neben ihm spielen nun viele Talente. Zu den bekannteren Namen im Team zählen Manuel Wintzheimer, der bereits für den VfL Bochum spielte, sowie der Ex-Schalker Nassim Boujellab.

Noch vor zwei Jahren kämpften Bochum und Arminia in der Bundesliga um den Klassenerhalt. Der VfL erfolgreich, die Ostwestfalen nicht: Sie stiegen ab und wurden im folgenden Jahr durchgereicht. Inzwischen haben sich die Verhältnisse so gewandelt, dass Bielefeld als klarer Außenseiter in die Partie geht. Schließlich trifft ein Dritt- auf einen Erstligisten. Wobei Kniat findet, dass die Spielweise des VfL stark dem Fußball ähnele, der in der 3. Liga gespielt wird. „Bochum wählt mit dem Ball oftmals die lange Option, das machen sie dann richtig gut. Sind gut in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen.“

Seine Einschätzung sei aber keinesfalls despektierlich gemeint. „Denn sie machen es sehr, sehr gut und haben verdient die Klasse gehalten. Sie machen es natürlich mit einer anderen Qualität, denn es sind alles Bundesliga-Spieler.“

Die Bilanz gegen Bielefeld liest sich aus Bochumer Sicht so: 54 Mal gab es das Aufeinandertreffen bereits in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. 20 Spiele gewann Bochum, 17 Bielefeld. Der letzte Bochumer Sieg in Bielefeld liegt zehn Jahre zurück. Ken Ilsö und Yusuke Tasaka trafen im November 2013 beim 2:0-Erfolg.

