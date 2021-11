Bayers Seoane kann gegen Bochum wieder mit Wirtz planen

Leverkusen. Eine Impfpflicht für Profis ist bei Bayer Leverkusen kein Thema. Vor dem Spiel gegen den VfL Bochum gibt es aber wichtige personelle Infos.

2G, 3G, Impfpflicht für Profis. Corona bestimmt auch bei Bayer Leverkusen das Tagesgeschäft. Vor dem Heimspiel der Leverkusener gegen den VfL Bochum erklärte der Verein, dass eine Impfpflicht für Profifußballer bei Bayer Leverkusen kein Thema sei.

„Das ist bei uns nicht relevant. Alle Spieler sind geimpft, aber wir haben sie dazu nicht verpflichtet“, sagte Bayer Leverkusens Pressesprecher Dirk Mesch am Freitag. Auch Trainer Gerardo Seoane äußerte sich zu seinem Status und sagte: „Ich begrüße die Impfungen und bin selbst geimpft.“

Das Spiel in der BayArena findet unter der 2G-Regelung statt. Erwartet werden 22.000 Zuschauer, die entweder gegen Corona geimpft oder genesen sein müssen.

Wirtz ist wieder dabei, Schick vielleicht auch

Seoane kann gegen Bochum wieder mit Jungstar Florian Wirtz planen. Der zuletzt am Hüftbeuger verletzte 18-Jährige steht seit Mittwoch wieder im Training. „Florian hat in den vergangenen Tagen reduziert trainiert. Er hat keine Schmerzen mehr, so dass er spielen könnte“, sagte Bayers Chefcoach am Freitag.

„Er hat wie jeder Spieler nach zehn Tagen Pause wieder Bock zu spielen. Und das brauchen wir auch, eine gewisse Spielfreude und eine gewisse Mobilität. Da tut eine einwöchige Pause einem Spieler mental auch mal gut“, sagte Seoane, der nach zuletzt nur zwei Remis aus vier Bundesligaspielen mit seinem Team dringend einen Sieg benötigt.

Auch auf Patrik Schick kann Seoane zurückgreifen. Der Stürmer zähle zu den Spielern, die wieder „zur Verfügung“ stehen, sagte Seoane. „Ich werde im Verlauf des heutigen Tages und morgen entscheiden, wer spielt.“

Vier Spieler fallen weiterhin aus

Der Schweizer Trainer ließ offen, ob Schick bereits von Beginn an eine Option ist oder von der Bank kommt. Der tschechische Angreifer fehlte seit Ende Oktober wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk.

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin Lucas Alario, Mitchel Bakker, Julian Baumgartlinger und Tim Fosu-Mensah. mit sid/dpa

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum