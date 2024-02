Bochum. Gegen Gladbach sah der Torwart die fünfte Gelbe Karte. Gegen Leipzig muss sich Letsch für einen Vertreter entscheiden.

Viele Torhüter waren in der Bundesliga-Historie noch nicht aufgrund ihrer fünften Gelben Karte gesperrt. Franz Wohlfahrt war in der Saison 1998/1999 der erste. Es folgten Timo Hildebrand, Jens Lehmann und Georg Koch in der unter diesem Aspekt bemerkenswerten Saison 2000/2001, Michael Hofmann in der Saison 2003/2004 und vor elf Jahren war Rene Adler der bisher letzte. Nun ergänzt Manuel Riemann als siebter Torwart diese Reihe.