Mönchengladbach. Der VfL Bochum hat mit 2:5 bei Borussia Mönchengladbach verloren. Der Spielverlauf zum Nachlesen im Ticker.

Der VfL Bochum hat im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach eine deutliche Niederlage kassiert. Mit 2:5 (0:2) unterlag die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch. (Hier geht es zum Spielbericht)

+++ VfL Bochum: Späte Fananreise - Gladbach-Anpfiff verzögert sich +++

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: Der Spielverlauf zum Nachlesen im Ticker

Erst eine Niederlage im Jahr 2024 und zuletzt ein3:2-Heimsieg gegen den FC Bayern München sorgen beim VfL Bochum aktuell für euphorische Stimmung. Der Verbleib in der Bundesliga rückt immer näher. Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt kann die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch am Samstagnachmittag gehen. Dann gastiert der VfL bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr).

Und dafür vertraut Trainer Thomas Letsch weitgehend seiner Mannschaft, die seit Wochen für gute Ergebnisse sorgt - sofern die Spieler denn fit sind. Überraschend fiel am Samstag Christopher Antwi-Adjei aus, zudem fehlen mit Anthony Losilla (Gelbsperre) und Patrick Osterhage (Muskelverletzung) zwei weitere wichtige Akteure im Mittelfeld. Für Antwi-Adjei rückt Moritz-Broni Kwarteng in die Startelf, den gesperrten Losilla ersetzt wie erwartet Matus Bero nach seiner Gelbsperre gegen den FC Bayern. Er rückt ins Zentrum auf die Achterposition. Im defensiven Mittelfeld läuft erneut Erhan Masovic auf. Den ebenfalls verletzten Tim Oermann ersetzt Cristian Gamboa.

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: Die Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Scally, Wöber, Friedrich, Lainer - Weigel - Koné, Neuhaus - Hack, Jordan, N´Goumou.

VfL Bochum: Riemann - Bernardo, Schlotterbeck, Ordets, Gamboa - Ordets, Masovic - Kwarteng, Stöger, Asano - Broschinski.

VfL Bochum zuletzt sehr stabil - Gladbach rutschte ab

Dass die Bochumer beim Aufeinandertreffen am 23. Bundesliga-Spieltag vor Gladbach stehen, damit hätte vor Saisonbeginn wohl kaum einer gerechnet. Doch das Team von der Castroper Straße punktet konstant, während es bei der Borussia zurzeit überhaupt nicht läuft. Sie holte nur zwei Punkte aus den vergangenen vier Partien und ist auf Rang 15 abgerutscht. Drei Punkte beträgt der Rückstand auf die elftplatzierten Bochumer.

„Hier haben alle verstanden, in was für einer Situation wir uns befinden“, sagt Trainer Gerardo Seoane vor der Partie. Dass mit Jonas Omlin, Alassane Plea, Tomas Cvancara, Nico Elvedi und Ko Itakura teilweise wichtige Stammkräfte ausfallen, verbessert die Lage am Niederrhein nicht. Immerhin: Scally ist wieder im Kader, sitzt aber wie Shootingstar Rocco Reitz zunächst nur auf der Bank.

