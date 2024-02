Bochum. Matus Bero kehrt nach seiner Gelbsperre gegen Borussia Mönchengladbach zurück in die Startelf des VfL Bochum. Aus guten Gründen.

Als Matus Bero am vergangenen Dienstag zur ersten Trainingseinheit der Woche antrat, erfuhr der Slowake eine kleine Überraschung. Seine Partnerin und seine Tochter warteten auf den Mittelfeldspieler des VfL Bochum. Eine kleine Knuddeleinheit, bevor es für ihn auf dem Platz etwas ruppiger zuging. Er wollte sich in dieser Woche für einen Startplatz am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr, Sky) empfehlen. Wobei, so richtig empfehlen muss sich Bero bei Trainer Thomas Letsch eigentlich nicht. Seine Qualitäten sind unbestritten - und die Kadersituation lässt ohnehin wenig andere Schlüsse zu als einen Startelfeinsatz am Niederrhein.