Bochum. Das Team von David Siebers will dem Sieg gegen Essen den nächsten Erfolg folgen lassen. Bielefeld als unbequemer Gegner.

Die U17 des VfL Bochum hat eine sehr überzeugende Vorbereitung gespielt. Vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres gegen Rot-Weiss Essen wussten aber weder Trainer David Siebers noch die Mannschaft, was die vielen guten Ergebnisse gegen namhafte Gegner wert sind. Nach dem 4:0 gegen Essen geht es nun mit viel Selbstvertrauen in das Spiel bei Arminia Bielefeld (So., 13 Uhr).

Siebers erwartet ein enges Spiel. Auch wenn die Aufgabe nominell etwas leichter erscheint als zuletzt gegen Essen. Bielefeld liegt auf dem vorletzten Platz, hat dabei ähnlich wie der Tabellenletzte Waltrop und der Drittletzte Viktoria Köln sehr viele Gegentore bekommen.

Bielefeld hat viele Spiele nur knapp verloren

„Die Bielefelder haben viele ihrer Spiele nur sehr knapp verloren“, sagt Siebers einordnend. „Gegen Borussia Dortmund waren sie nur mit 0:1 unterlegen. Am vergangenen Spieltag haben sie beim 2:3 gegen Düsseldorf die entscheidenden Gegentore erst in der Schlussphase bekommen.“

Sein Team sei aber dennoch der klare Favorit. „So wollen wir auch in das Spiel hineingehen und wir wollen es dann auch auf dem Platz zeigen. Nach der guten Vorbereitung sind wir mit großer Vorfreude und Euphorie in das Spiel gegen Essen gegangen. Aber für alle war es dann spannend zu sehen, ob es dann auch in der Liga klappt.“ Gegen Essen zumindest klappte es gut.

Auch interessant

So hilft der neue Konkurrenzdruck der U19 des VfL Bochum Von Markus Rensinghoff

Pick und van Eck fallen noch länger aus

Die personelle Situation beim Siebers-Team ist unverändert. Luis Pick und Ole van Eck fallen weiter auf unbestimmte Zeit aus. Gute Neuigkeiten gibt es dagegen bei Tom Meyer. Er hatte sich im Vorbereitungsspiel gegen die Bayern den Arm gebrochen. Am Mittwoch stand er das erste Mal wieder auf dem Platz, konnte zumindest eine Laufeinheit absolvieren. Siebers hofft, ihn bald wieder ins Teamtraining integrieren zu können.

Auch interessant