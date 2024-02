Bochum. Nach dem Bayern-Sieg ist vor dem Gladbach-Spiel. Der VfL Bochum will die Euphorie mitnehmen. Kevin Stöger als Kapitän.

Der VfL Bochum ist, was Gelb-Sperren von Spielern anbelangt, bisher ganz gut durch die Saison gekommen. Bisher musste Trainer Thomas Letsch immer nur einen Akteur ersetzen. Das ist nun beim Spiel bei Borussia Mönchengladbach nicht anders. Kapitän Anthony Losilla fehlt nach seiner fünften Gelben Karte. Dazu kommt der verletzungsbedingte Ausfall von Patrick Osterhage. Fehlen wird zudem wie erwartet Tim Oermann.

Weiterhin nicht dabei sind zudem die Langzeitverletzten Michael Esser und Mo Tolba. Statt Niklas Thiede, der voraussichtlich in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird, wird erneut Andreas Luthe auf der Bank sitzen und die Nummer zwei hinter Manuel Riemann sein.

Für Oermann kommt Gamboa, für Losilla Bero

Bei Oermann und Losilla werden es dann ebenso die naheliegenden Wechsel in der Startelf sein. Weitere Wechsel wird es darüber hinaus wohl nicht geben, wie Letsch bestätigte. „Dass wir fünf Mal wechseln, ist eher unwahrscheinlich.“ Schließlich hat sein Team zuletzt gegen die Bayern gewonnen.

Den Spielern, die zuletzt nicht spielten oder nicht im Kader standen, fehlen nach einem Sieg gegen die Bayern naturgemäß die Argumente, um sich ins Gespräch zu bringen. Auch in dieser Woche hat Letsch einige Gespräche mit Spielern geführt, die derzeit außen vor sind.

Letsch: „Spieler die nicht spielen, müssen unzufrieden sein“

„Die Spieler, die weniger oder kaum spielen, müssen unzufrieden und verärgert sein“, sagte er. „Das sind die Spieler auch, so soll es sein. Gleichzeitig muss die Truppe zusammenhalten. Das ist der Fall. Das ein oder andere Gespräch führen wir, darauf liegt aber nicht das Hauptaugenmerk. Wenn man Bayern schlägt, können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Das akzeptieren die Spieler auch. Trotzdem müssen sie unzufrieden sein.“

Ruhrstadion: Erste Schritte zum Umbau - was gerade passiert

Das spüre er auch. Im Training würden sie Gas geben und sich zeigen. „Dadurch haben wir mehrere Optionen. Wenn ein Spieler im Spiel auf dem Platz kommt, muss er liefern. Egal ob er eine oder 60 Minuten auf dem Platz steht, jeder hat genauso viel dazu beitragen. Das versuchen wir zu vermitteln. Deshalb passt es im Moment.“

Gegen Leipzig kehrt Losilla ins Team zurück

So deutet einiges darauf hin, dass es genau die zwei zu erwartenden Wechsel gibt: Cristian Gamboa kommt für Oermann ins Team., Matus Bero für Losilla. Gamboa war auch gegen die Bayern ins Spiel gekommen, als Oermann zur Halbzeit mit muskulären Problemen heruntermusste.

Tim Oermann kann dem VfL Bochum gegen Gladbach nicht helfen. © AFP | Ina Fassbender

Statt Losilla ist fest mit Bero im Mittelfeld zu rechnen. Er wiederum hatte gegen die Bayern Gelb gesperrt gefehlt. Nun kann er im zentralen Mittelfeld seine Stärken einbringen. Letsch hatte ihn zuletzt immer vorne rechts gebracht.

Stöger wird wohl die Kapitänsbinde übernehmen

Perspektivisch ist Bero ein Kandidat, Losilla zu ersetzen. „Er bringt am ehesten die Komponente in unser Spieler, die uns durch die Sperre von Losilla fehlt.“ Letsch machte bei der Pressekonferenz vor dem Gladbach-Spiel allerdings klar, dass der Zeitpunkt für eine dauerhafte Ablösung im Mittelfeld nicht gekommen ist. Im nächsten Heimspiel gegen RB Leipzig wird wieder Losilla das Team auf das Feld führen.

Für das Spiel in Gladbach kommen als Ersatz-Kapitän Gamboa und Stöger in Frage. „Kevin Stöger hat die Binde gegen die Bayern von Anthony Losilla übernommen“, sagte Letsch. „Viel spricht dafür, dass er gegen Gladbach Kapitän sein wird.“

Bei Gladbach fallen etliche Stammkräfte aus

Davon unabhängig war das Hinspiel gegen Gladbach bei der Pressekonferenz natürlich ein Thema. Die Bochumer zeigten bei der 1:3-Niederlage eine ihrer schwächsten Halbzeiten in dieser Saison, verloren, auch Letsch ordnete das so ein, „völlig verdient“. Über die gesamte Saison gesehen sei es aber dann auch nur eine schwache Hälfte gewesen.

Dass Gladbachs Cheftrainer Gerardo Seoane gegen Bochum auf etliche Stammkräfte verzichten muss, wollte Letsch nicht weiter kommentieren. Dafür kämen halt andere Spieler nach Verletzungen zurück. „Wir müssen uns wieder auf uns selbst konzentrieren“, sagte er, wohl wissend, dass der Gladbacher Angriff durch die Ausfälle von Alassane Plea (Knochenprellung), Tomáš Čvančara (Bänderriss im linken Sprunggelenk) und Florian Neuhaus (muskuläre Probleme) nominell erst einmal schwächer aufgestellt ist. Dazu fehlen Gladbach mit Ko Itakura und Nico Elvedi zwei Innenverteidiger Gelb gesperrt.

Kramer und Jantschke kehren bei Gladbach zurück

Christoph Kramer und Tony Jantschke, die beide zuletzt krankheitsbedingt in Leipzig nicht im Kader standen, waren zum Start in die neue Trainingswoche bei Gladbach dagegen wieder voll dabei.

„Es macht wenig Sinn, über die Personalsituation beim Gegner nachzudenken“, sagte Letsch. „Wir haben auch durch den Sieg gegen die Bayern das nötige Selbstbewusstsein für das Spiel. Im Hinspiel haben wir es nicht geschafft unser Spiel durchzubringen, das wollen wir nun schaffen.“

Nur in Darmstadt hat der VfL Bochum bisher gewonnen

Dafür muss dann auch mal auswärts wieder eine durchgängig gute Leistung her. Zuletzt holten die Bochumer mit dem 1:1 in Frankfurt einen Punkt aus drei Auswärtsspielen. „35 gute Minuten gegen Leverkusen reichen nicht“, sagte Letsch. „Wir brauchen Punkte. Wir haben bisher nur in Darmstadt gewonnen. Wir wissen, wie stark Gladbach sein kann. Wir müssen schaffen, was wir gegen Bayern geschafft haben. Wir müssen Gladbach unser Spiel aufdrängen.“

Dafür müsse sein Team ans Limit gehen. „Wir haben eine tolle Ausgangssituation“, sagte Letsch. „Wir wollen nach dem Spiel immer noch vor Gladbach stehen. Dazu brauchen wir ein Unentschieden. Noch besser wäre es, wenn wir Puffer zwischen uns und den Mannschaften hinter uns bringen. Es wäre natürlich klasse, wenn wir dort einen Dreier einfahren könnten. Wir brauchen Punkte. Von einer guten Leistung kann man sich relativ wenig kaufen. Aber wir haben Punkte. Wir können anfangen, wo wir überall Punkte liegen gelassen haben, aber das ist müßig.“

