Bochum. Der VfL Bochum ist auf einem guten Weg zum Klassenerhalt in der Bundesliga. Das zeigt auch ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre.

Der 3:2-Sieg gegen den FC Bayern München war sicherlich nicht eingeplant, bringt aber drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 25 Punkten nach 22 Spielen steht der VfL Bochum gut da. Zudem profitiert der Tabellenelfte von einem schwachen Trio auf den hinteren Plätzen der Tabelle. Denn der SV Darmstadt 98, der 1. FSV Mainz 05 und er 1. FC Köln liegen 13, zehn und neun Punkte hinter Bochum. Die direkten Duelle stehen noch aus.

Im Tabellenkeller der zweiten Liga steht Schalke mit einer ähnlichen Bilanz da, hat 26 Zähler auf dem Konto. Nur zwei Teams mussten in den vergangenen zehn Jahren mit gleicher oder besserer Ausbeute den Gang in die Drittklassigkeit antreten. In der Bundesliga war, es analog zur Bilanz des VfL Bochum, in den vergangenen zehn Jahren sogar nur eine Mannschaft. Aktuell steht die auf Platz drei, damals sah die Welt noch anders aus.

VfL Bochum: Nur der VfB Stuttgart stieg mit vergleichbarer Bilanz ab

In der Saison 2015/16 erwischte es den VfB Stuttgart - und das sogar mit besserer Bilanz, als sie die Bochumer jetzt haben. 28 Punkte nach 22 Spielen, acht Punkte Vorsprung auf Werder Bremen und Platz 16. Das Polster schien recht komfortabel zu sein. Bis zum Saisonende gab es allerdings nur noch einen Sieg - ein 5:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim am 25. Spieltag. Unter dem Strich reichte das nicht, die Schwaben stiegen als Tabellensiebzehnter mit 33 Punkten ab.

Zwei Teams, die nach 22 Spieltagen 24 Punkte auf dem Konto hatten, mussten am Ende der jeweiligen Saison in die Relegation. So war es in der Spielzeit 2014/15 der Hamburger SV und 2017/18 der VfL Wolfsburg. In der Relegation hatten beide dann aber das bessere Ende für sich. Der HSV rang den Karlsruher SC nach Hin- und Rückspiel mit 3:2 nieder. Das Freistoßtor von Marcelo Diaz Sekunden vor dem Ende dürfte vielen Fußballfans noch in Erinnerung sein.

Der VfL Wolfsburg musste sich 2018 mit Holstein Kiel auseinandersetzen. Am Ende gab es nach zwei Spielen in der Gesamtabrechnung ein 4:1 - und den Verbleib im Fußball-Oberhaus.

+++ Berichte, Interviews, Hintergründe: Unsere VfL-Reporter berichten täglich. Bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter zum VfL Bochum +++