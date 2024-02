Bochum. Nach einer Spielunterbrechung nach Fanprotesten kommt der VfL Bochum gegen den FC Bayern besser ins Spiel. Darum hat die Pause geholfen

Zugeben wollte es am Sonntagabend beim VfL Bochum niemand, geschweige denn in irgendeine Weise positiv kommentieren. Doch insgeheim dürfte der eine oder andere den Fans im Ruhrstadion dankbar gewesen sein, die nach gut 20 Minuten Spielzeit gegen den FC Bayern mit Tennisbällen für die erste Unterbrechung der Partie sorgten. Rund 15 Minuten mussten die Akteure im Regen stehen und dem Treiben auf den Rängen zusehen. Zeit genug für Trainer Thomas Letsch ein paar Anpassungen vorzunehmen. Zeit, in der Bochum den Grundstein für den späteren 3:2-Heimerfolg legte.