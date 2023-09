VfL Bochum - Gladbach: Gästefans drehen durch - Fahnen-Zoff und Pyro-Ärger

Eine Bande vor dem Gästeblock geht in Flammen auf. Gladbach-Fans hatten während des Spiels beim VfL Bochum Rauchtöpfe und Pyrotechnik gezündet.

Bochum. Das Spiel VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach wird zehn Minuten später angepfiffen. Fans der Gäste sorgen vor und während des Spiels für Ärger.

Als die Fans des VfL Bochum im Ruhrstadion am Samstag noch laut „Bochum“ von Herbert Grönemeyer sangen, drehte die Stadionregie die Musik plötzlich runter. Dann folgte um 15.27 Uhr, kurz vor dem geplanten Anpfiff der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach „eine wichtige Durchsage“ an die Gäste-Fans: „Bitte hängt die Zaunfahnen an den Fluchttoren ab, sonst wird das Spiel nicht angepfiffen“, sagte der Stadionsprecher.

+++ VfL Bochum gegen Gladbach: So läuft das Spiel +++

Allerdings hatten die Gladbach-Fans auch um 15.34 Uhr noch nicht auf die Durchsage reagiert. Die beiden Mannschaften betraten den Rasen, doch der Stadionsprecher verwiese noch einmal auf die Ankündigung von Schiedsrichter Felix Brych, das Spiel nicht anpfeifen zu wollen, solange die Fahnen an der Sicherheitsausgängen nicht entfernt wurden. Die Profis der Gladbacher mussten auf die Fans einreden, erst zehn Minuten nach dem geplanten Spielbeginn um 15:30 Uhr lenkten die Anhänger ein und die Partie konnte starten. "Das Spiel wäre sonst nicht angepfiffen worden", bestätigte VfL-Sportchef Patrick Fabian in der Halbzeitpause bei Sky.

Die Gladbach-Fans sorgten in Bochum für eine Verzögerung. Foto: dpa

Gladbach-Fans verzichten aus Protest auf Support

Einverstanden waren die Fans der Borussia damit aber nicht. Aus Protest gegen die Maßnahme stellten die Gladbach-Anhänger den Support ein. In den ersten Minuten blieb es im Gästeblock still. Nach dem Führungstor der Borussia (27.) machten sich die Anhänger der Fohlen dann wieder bemerkbar - auf negative Art und Weise. Aus der Gästekurve flogen Rauchtöpfe auf den Rasen, das Spiel wurde für mehrere Minuten unterbrochen. Eine Werbebande ging in Flammen auf, es wurden Löscharbeiten vorgenommen. Zwei Kameramänner mussten ihren Arbeitsplatz räumen.

Auf die Leistung der Gladbacher Mannschaft wirkte sich der Fan-Ärger nicht negativ aus. Die erste Halbzeit dominierten die Fohlen nach Belieben und gingen mit einer deutlichen 3:0-Führung in die Kabine.

Das Spiel zwischen dem VfL Bochum und Gladbach musste später angepfiffen werden. Es gab Ärger im Gästeblock. Foto: firo

