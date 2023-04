175 Jahre: VfL Bochum sucht für Ausstellung „alte Schätze“

Der VfL feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Er bittet Fans, Mitglieder, Sammler, Exponate für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen.

Bochum. Der VfL Bochum feiert dieses Jahr sein 175-Jähriges. Für eine Ausstellung bittet er Fans und Sammler, „alte Schätzken“ zur Verfügung zu stellen.

Am 14. April 1938, an diesem Freitag vor 85 Jahren, entstand der VfL Bochum in der NS-Zeit als Fusionsklub von drei Vereinen: dem Turnverein Bochum 48, Germania 06 und dem TuS Bochum. Der älteste von ihnen wurde laut Vereinschronologie zwar erst im Februar 1849 gegründet. Der Turnverein Bochum trug aber stets die „1848“ im Namen, nachdem es im Juli vor 175 Jahren den ersten Aufruf zur Gründung des Turnvereins gegeben hatte.

Die Jahreszahl „1848“, ein Markenzeichen des Klubs bis heute, übernahm der Fusionsklub VfL Bochum – und feiert daher in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Die Planungen zu den Feierlichkeiten rund ums Jubiläum laufen bereits auf Hochtouren. Zudem plant der Verein eine Ausstellung, die in Kooperation mit dem Stadtarchiv Bochum im September 2023 eröffnet werden soll.

VfL Bochum bittet Sammlerinnen und Sammler um Unterstützung

Der Verein bittet nun Fans, Mitglieder Sammlerinnen und Sammler um Unterstützung, wie er in einem unter anderem auf seinen sozialen Kanälen verbreiteten Aufruf erklärt. „Bislang hat der VfL mit Unterstützung zahlreicher Experten schon viel Material sammeln können, darunter noch nie gezeigte Exponate wie zum Beispiel die Turnerfahne von 1848“, so der VfL.

Weiter heißt es: „Aber wir sind sicher, dass es in Reihen der VfL-Fans oder -Mitglieder noch deutlich mehr blau-weiße Schätze gibt, die es zu heben gilt.

Deshalb startet der VfL nun einen Aufruf an die Bochumer Fangemeinschaft, solche „alten Schätzken“ der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das können Zeitdokumente (Fotos, Unterlagen, Plakate, Trikots, Wimpel etc.) aus den Oberliga- oder Regionalligajahren des VfL sein, womöglich sogar antike Stücke, die schon die Vorgeschichte des VfL mit seinen Gründervereinen TV Bochum, TuS Bochum oder Germania Bochum betreffen.

Autogrammkarten, Eintrittskarten, alles ist erwünscht

Es könnten zum Beispiel aber auch alte Autogrammkarten, Eintrittskarten oder Ähnliches aus der Bundesligafrühzeit, aus den 70er- oder 80er-Jahren sein. Wir schränken uns bei der Auswahl nicht ein.

Wer meint, solch rare Utensilien bei sich zuhause zu haben oder zu wissen, wo und bei wem sie lagern, kann den VfL darüber informieren. Unter ausstellung@vfl-bochum.de können Hinweise gegeben oder Fotos der Exemplare eingesandt werden.“

