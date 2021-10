Luca Erdelkamp, hier beim Spiel gegen den Wuppertaler SV, erzielte in Bielefeld das Tor des Tages zum 1:0-Sieg des VfL Bochum.

Jugendfußball Bundesliga 1:0-Sieg in Bielefeld: VfL Bochums U17 bleibt oben dran

Bochum. Die B-Junioren des VfL Bochum bleiben oben dran. Der Bundesligist setzte sich in Bielefeld mit 1:0 durch. Die U16 spielte remis gegen Schalke.

Es war kein Leckerbissen, den die Zuschauer beim 1:0 des VfL Bochum U17 bei Arminia Bielefeld präsentiert bekamen. „Es war ein etwas glücklicher Arbeitssieg“, sagte VfL-Trainer David Siebers. Letztlich aber fuhr er zufrieden zurück ins Revier nach dem Westfalenderby der Bundesliga West: „Ich bin stolz, dass die Jungs den Kampf dann so durchgezogen haben.“

In der ersten Halbzeit kam der Favorit mit den schwierigen Platzverhältnissen nicht wirklich klar, suchte zu oft spielerische Lösungen. Bielefeld drängte Bochum meist in die eigene Hälfte zurück, ohne zu ganz großen Chancen zu kommen.

Bochum schaltet nach der Pause auf Kampfmodus - Erdelkamp trifft

Nach der Pause samt entsprechender Ansprache von Siebers schaltete Bochum mehr auf Kampfmodus. Griff eher an, eroberte sich Feldvorteile. Und traf nach einem sehenswerten Angriff. Adam Tolba marschierte auf rechts bis zur Grundlinie, legte lehrbuchreif zurück an den Sechzehner. Luca Bernsdorf spielte noch einmal quer auf den heranrauschenden Luca Erdelkamp. Der Stürmer schoss den Ball in den Winkel. Ein Traumtor zum 1:0, 60. Minute.

Dabei blieb es. Weil Bielefeld zwar noch einmal alles nach vorne warf, spielerisch aber keine Lösung fand. So blieb die Siebers-Elf erstmals in dieser Saison ohne Gegentor und bleibt in der Tabelle oben dran.

Denn die B-Junioren sind nach vier Siegen, darunter einem 3:2 gegen den BVB, und zwei Niederlagen Tabellenfünfter. Der Rückstand auf die Spitze beträgt drei Punkte, wobei die in allen fünf Partien bisher siegreichen FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach (je 15) ein Spiel weniger absolviert haben. Dortmund und Düsseldorf (je 13) liegen einen Punkt vor dem VfL.

Arminia Bielefeld U17 - VfL Bochum U17 0:1 (0:0)

Tor: Luca Erdelkamp (60.)

VfL U17: Rölleke - Bernsdorf, Kaiser, Tolba (76. Demel), Bah, Czapelka, Njike Nana (80. Kruphölter), Koerdt (68. Peters), Boafo, Winter (41. Mahmoud)

Der Jungjahrgang des VfL Bochum (U16) holte im Spitzenspiel der B-Junioren-Westfalenliga ein 1:1 bei der U16 des FC Schalke 04. Nach einem 0:1 zur Pause glich Zinedine Durmus in der 55. Minute für den VfL aus. Bochum ist Tabellendritter mit 16 Punkten hinter Schalkes U16 (20) und der U17 der Sportfreunde Siegen (17).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum