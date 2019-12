VfL-Bochum-Trainer Reis hofft auf Einsatz von Ganvoula

Der Trainingsplatz ist gut gefüllt beim VfL. Mit Uli Bapoh, Sebastian Maier und Maxim Leitsch fehlen derzeit nur drei Akteure. Beim Fünf gegen Fünf mit vier Mannschaften muss dennoch Manuel Riemann bisweilen im Feld mitspielen. Dass er das kann, zeigt der Torwart bei mehreren Aktionen. Er schießt ein Tor, schlenzt einen Ball an die Latte. Hat Trainer Thomas Reis da vielleicht noch ein besonderes Angriffsass im Ärmel?

Fußballerisch gehört Manuel Riemann (r.) zu den stärksten Torhütern der 2. Bundesliga. Foto: firo Sportphoto/Ralf Ibing

Die nicht ganz ernst gemeinte Frage beantwortet der Trainer des VfL mit einer ebenso nicht ganz ernst gemeinten Gegenfrage. „Manuel Riemann könnte uns sicher im Angriff helfen. Fußballerisch hat er das drauf. Er gehört sicher zu den fußballerisch stärksten Torhütern der 2. Bundesliga. Aber wer soll dann die langen Bälle nach vorne spielen?“

Ganvoula im Lauftraining

Die Idee mit Riemann im Sturm ist erst durch die Verletzung von Silvere Ganvoula zum Thema geworden. Der Stürmer, mit neun Treffern bester Bochumer Angreifer, hat zuletzt zweimal mit dem Training ausgesetzt. Am Mittwoch macht er zumindest zusammen mit Maier und Leitsch ein leichtes Lauftraining. Am Donnerstag ist trainingsfrei. Reis hat die Hoffnung, dass die lange Trainingswoche Ganvoula bei seiner Wiederherstellung hilft. Erst am Sonntag steht gegen Jahn Regensburg das abschließende Spiel des Jahres an.

„Ich warte das Freitagstraining ab“, sagt Reis. „Da gucke ich dann, wie er trainiert. Er hat ja jetzt ein paar Tage ausgesetzt.“ Gerne würde Reis Ganvoula spielen lassen. Genau wie bei allen anderen Akteuren setzt er dabei allerdings auf eine Fitness, die nahe bei 100 Prozent ist. Eine uneingeschränkte Einsatzgarantie hat auch Ganvoula nicht. Auch wenn er mit seiner Körperlichkeit und Torgefahr sowie seinem defensiven Kopfballspiel ein wichtiger Faktor beim VfL ist.

Sieg und Niederlage ohne Ganvoula

Bei zwei Spielen fehlte er. Zum Start in die Saison gegen Jahn Regensburg musste er noch eine Gelbsperre aus der Vorsaison absitzen. Der VfL verlor mit 1:3. Gegen den 1. FC Nürnberg fehlte er nach seiner fünften Gelben Karte. Der VfL gewann mit 3:1.

Gegen Regensburg versuchte es der damalige VfL-Trainer Robin Dutt mit einem 4-1-3-2 und einer Doppelspitze mit Danny Blum und Tom Weilandt. Gegen Nürnberg spielte der VfL im da bereits lange etablierten 4-2-3-1 und mit Manuel Wintzheimer als Eins-zu-eins-Ersatz für Ganvoula. Das wäre nun auch gegen Regensburg möglich. Ansonsten spräche viel für die Startformation aus dem Spiel gegen Hannover 96. Da bot Reis Wintzheimer und Ganvoula als verkappte Doppelspitze auf.

In jedem Fall hofft Reis auf einen Sieg. „Da würde das Jahr noch versöhnlich enden.“ Unter ihm hat der VfL in zwölf Spielen 18 Punkte geholt. Das sind 1,5 Punkte pro Spiel. Behält Reis diese Quote bei, landet der VfL am Ende der Saison bei 45 Punkten. Der Abstieg wäre damit kein Thema.