VfL Bochum und BVB: Keine Zuschauer beim Saisonfinale

Dortmund/Bochum Am Wochenende bestreiten die beiden Revierklubs ihre letzte Saisonspiele. Die Hoffnung auf Zuschauer bei den Heimspielen ist offenbar geplatzt.

Der VfL Bochum muss aller Voraussicht nach auch beim Showdown am letzten Spieltag um den direkten Bundesliga-Aufstieg auf Zuschauer verzichten. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidienz in Bochum bei 100,4. Der Traum von zumindest 500 Zuschauern am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen ist damit offenbar geplatzt. Fünf Werktage unter 100 sind Pflicht, um bei einer Freiluftveranstaltung 500 Personen mit negativem Test einlassen zu dürfen.

Auch der BVB wird wohl nicht vor Fans seine Saison abschließen können. Im Gegensatz zum VfL, der am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) um den direkten Aufstieg spielt, hat der BVB sein Ziel bereits erreicht. Durch den 3:1-Sieg in Mainz qualifizierte sich der Bundesligist doch noch für die Champions League. Ein Saisonabschluss vor Fans am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen wird es aber voraussichtlich nicht geben. Am Montag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Dortmund bei 107,6.

Auch Köln gegen Schalke ohne Zuschauer

Auch der dritte Spielort in NRW am letzten Spieltag muss sich wohl von seinen Plänen verabschieden. Der 1. FC Köln hatte für sein Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 einen Antrag gestellt. Am Montag überschritt der Inzidenzwert in der Domstadt die 100er-Marke (105,3). (fs/dpa)

