VfB Stuttgart: Ex-Schalke-Leihgabe Badstuber wird degradiert

Stuttgart. Holger Badstuber darf nicht mit den Profis des VfB Stuttgart ins Trainingslager reisen. Er wird künftig bei der U21 trainieren.

Holger Badstuber ist nicht länger Mitglied der Lizenzspielermannschaft des VfB Stuttgart. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger am Dienstag bekannt. "Die sportliche Leitung des VfB hat mir mitgeteilt, dass ich ab sofort in der zweiten Mannschaft trainieren soll. "ch akzeptiere die Entscheidung, auch wenn es mir schwerfällt", ließ sich Badstuber in einer Mitteilung zitieren, die er auch mit seinem Twitter-Profil verbreitet hat. "Denn ich bin überzeugt davon, dass ich dem Team in der Bundesliga helfen kann. Ich nehme jetzt die neue Aufgabe an, damit wir gemeinsam für den Verein das Beste daraus machen."

Der 31-Jährige wird daher nicht mit den Profis ins Trainingslager nach Kitzbühel reisen. "Mit Blick auf die kommende Saison und darüber hinaus haben wir uns dazu entschieden, in unserem Kader personelle Veränderungen vorzunehmen und im Defensivbereich verstärkt auf andere Spieler zu setzen. Für diesen Entwicklungsprozess halten wir auch eine entsprechende Kadergröße für notwendig und sinnvoll", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat.

Van Gaal machte Badstuber zum Profi

Badstuber stieg bei Bayern München im Jahr 2009 unter Louis van Gaal zum Profi auf. 2010 absolvierte er sein erstes von 31 Länderspielen. Mit den Bayern gewann er 2013 die Champions League. Bei der Weltmeisterschaft 2010 stand er im Kader von Joachim Löw, die Platz drei holte.

Doch immer wieder ist er von Verletzungen eingeholt worden. 2012 riss er sich im Spiel gegen Borussia Dortmund das Kreuzband, fiel später immer wieder wegen Muskelbeschwerden aus und hatte Mühe, sich einen Stammplatz bei den Münchenern zu erarbeiten.

Nur ein halbes Jahr bei Schalke 04

In der Winterpause 2016/2017 ließ er sich an den FC Schalke 04 ausleihen, kam im Revier aber auch nicht an den Stammspielern Benedikt Höwedes und Matija Nastasic vorbei. Nach einem halben Jahr und nur zehn Einsätzen im königsblauen Dress wechselte er schließlich zum VfB Stuttgart. (chwo)