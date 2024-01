Verletzter Salah kann Ägypten nicht helfen

Abidjan Das dürfte Jürgen Klopp gar nicht gefallen. Sein Superstar muss beim Afrika-Cup verletzt vom Platz.

Superstar Mohamed Salah hat sich beim Afrika-Cup verletzt und den nächsten Rückschlag für den siebenmaligen Titelträger Ägypten nicht verhindern können.

Der Torjäger des FC Liverpool musste in Abidjan beim 2:2 (0:1) gegen Ghana kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden. Salah fasste sich an die Oberschenkel-Rückseite und signalisierte, dass es nicht mehr geht.

Der Frankfurter Bundesligaprofi Omar Marmoush (69.) und Mostafa Mohamed (74.) retteten Ägypten immerhin noch einen Punkt, nachdem Mohammed Kudus (45.+3 und 71.) Ghana zweimal in Führung gebracht hatte. Ägypten hat bei der Endrunde in der Elfenbeinküste nach zwei Spielen lediglich zwei Zähler auf dem Konto und muss in Gruppe B um das Weiterkommen bangen. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am Montag gegen Tabellenführer Kap Verde.