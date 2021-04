Uefa fordert Zuschauerkonzept: EM-Spielort München droht Aus

Als EM-Spielort in Gefahr: In der Münchener Arena sollen die drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft sowie ein Viertelfinale ausgetragen werden. Die Uefa verlangt eine Garantie, dass Zuschauer zugelassen werden.

München. Weil die Fußball-EM ausschließlich vor Zuschauern stattfinden soll, wächst der Druck auf den Spielort München. Die Uefa-Frist läuft ab.

Die Schriftstücke sind bereits vorbereitet. Doch hinter dem Wert der Schreiben, die München bis zum Fristende an diesem Mittwoch an die Europäische Fußball-Union (Uefa) schickt, steht ein großes Fragezeichen. Ob die bayrische Landeshauptstadt tatsächlich zu den Gastgebern der EM-Endrunde (11. Juni bis 11. Juli) gehören wird, erscheint nach den jüngsten Entwicklungen fraglicher denn je - München droht das Euro-Aus.

Mike Brado: „Menschen haben gerade andere Sorgen“"Die Option, dass irgendein Spiel der EM ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch“, hatte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin jüngst eindeutig die Richtung vorgegeben. Bis zu diesem Mittwoch nun müssen die zwölf Gastgeberstädte bei der Uefa ihre Szenarien für die Durchführung der Partien einreichen. Ursprünglich gab der Verband vier mögliche Modelle vor - vom Geisterspiel bis zur Vollauslastung. Theoretisch könnte es bei der ersten paneuropäischen EM, für die offiziell weiter zwölf Städte vorgesehen sind, also trotz der Pandemie volle Arenen geben - wenn die nationalen Behörden mitspielen. Ob ausländische Fans zugelassen werden, ließ die Uefa noch offen.

Uefa-Präsident Ceferin verlang Garantie für Fan-Zulassung

München wird nach Informationen der Nachrichtenagentur SID die geforderten Szenarien mit Zuschauern in der Arena der Uefa vorlegen - an deren Umsetzung bestehen angesichts der aktuellen Corona-Zahlen und den dazugehörigen Verordnungen allerdings große Zweifel. Da Uefa-Präsident Aleksander Ceferin dennoch eine Garantie für die Zulassung von Fans verlangt, sieht es vor der angestrebten Entscheidung über das EM-Format am 19. oder 20. April nicht gut für München aus. Dort sollen die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich (15. Juni), Portugal (19. Juni) und Ungarn (23. Juni) sowie ein Viertelfinale ausgetragen werden .

DFB-Vizepräsident Rainer Koch sieht München in der Zuschauerfrage unter Zugzwang. In anderen Ländern sei nicht nur das Impftempo „deutlich schneller“, sondern auch die „Entwicklung sowie Umsetzung von Spielkonzepten mit Zuschauern sehr viel weiter fortgeschritten“, sagte der 62-Jährige. „Von daher appelliere ich an die Verantwortlichen in der Stadt München und der Bayerischen Staatsregierung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um tragfähige Konzepte für zumindest eine Teilzulassung von Zuschauern auch bei den Spielen in München zu ermöglichen“, führte Koch aus. Er unterstütze „die Haltung der Uefa, die Spiele der Europameisterschaft im Grundsatz vor Zuschauern austragen zu wollen.“

Andere Städte haben sich längst aus der Deckung gewagt und ambitionierte Pläne vorgestellt. Der niederländische Verband gab zu Protokoll, dass ein zu zwei Dritteln oder drei Vierteln gefülltes Stadion in Amsterdam angedacht sei. Der russische Gastgeber St. Petersburg strebt eine Auslastung von 50 Prozent der 61.000 Fans fassenden Arena an. In Kopenhagen, Bukarest und Glasgow wird aktuell mit Zuschauerzahlen im niedrigen fünfstelligen Bereich geplant.

Auf der Insel denkt man gar noch größer. Noch im April sollen im Wembley-Stadion in London zwei Testevents mit 4000 Fans beim Pokalhalbfinale und 8000 Zuschauern beim Ligapokalfinale stattfinden. Das Endspiel des FA Cups am 15. Mai - knapp einen Monat vor EM-Beginn - sollen 21.000 Fans verfolgen. „Das ist ein wichtiger erster Schritt, um die Fans zurückzubringen - mit dem Ziel der vollen Stadien“, sagte FA-Geschäftsführer Mark Bullingham. Dieses werde „hoffentlich“ schon zum Ende der Europameisterschaft erreicht. Insgesamt passen 90.000 Zuschauer in den Londoner Fußballtempel.

München zögert, London plant sieben Partien mit Fans

Derartige Botschaften sind aus München bislang nicht zu vernehmen. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, „eine Aussage darüber zu treffen, ob es das Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie zulässt, im Juni Zuschauer zuzulassen oder nicht“, hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter jüngst gesagt. Zudem hatte es harsche Kritik an der Uefa-Forderung gegeben, die von vielen Seiten als ungehörig angesehen wird.

Kein Gastgeber würde „automatisch“ gestrichen, sollte nur das Szenario mit Spielen ohne Fans eingereicht werden, hatte die Uefa nach den Ceferin-Aussagen diplomatisch mitgeteilt. Allerdings wurde dies mit dem Zusatz versehen, dass dann überlegt werden müsse, ob die Partien nicht besser an einen anderen Ort verlegt werden sollten. Der britische Premier Boris Johnson hatte sich schon öffentlich bereit erklärt, noch mehr Spiele in England auszurichten. In Wembley finden bislang insgesamt sieben Partien statt. „Im Verlauf des Aprils“ wird der Uefa zufolge eine Entscheidung getroffen, am 20. April tagt der Uefa-Kongress.