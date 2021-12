Über Spielabbrüche muss immer sensibel entschieden werden

Der frühere DFB-Integrationsbeauftragte Cacau hält Spielabbrüche nach rassistischen Ausfällen einzelner Zuschauer für falsch. Ein Kommentar

Der gebürtige Brasilianer Cacau, der als deutscher Nationalspieler an der WM 2010 in Südafrika teilnahm, hat bis vor wenigen Monaten fünf Jahre lang als Integrationsbeauftragter für den DFB gearbeitet und sich dabei auch ausgiebig mit dem Thema Rassismus befasst. Was er nach dem am Sonntag abgebrochenen Drittligaspiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück in einem Interview mit Spox und Goal gesagt hat, sollte unbedingt in die Diskussionen über die Auswirkungen einer solchen Entscheidung einfließen.