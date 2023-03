U21-Spieler nach Essen mit DFB-Stars: „Eine coole Sache“

Frankfurt/Main Deutschlands U21-Auswahl nimmt aus dem gemeinsamen Abendessen mit der A-Nationalmannschaft ein gutes Gefühl für den Start in das EM-Jahr mit.

„Es ist schön, dass wir die Möglichkeit hatten, uns mit der A-Nationalmannschaft zu treffen. Es war schön, Spieler zu sehen, zu denen man aufschaut“, sagte Jamie Leweling vom 1. FC Union Berlin. Bei einem gemeinsamen Teamabend am Dienstag lernten sich die Spieler der U21 und des A-Teams untereinander besser kennen. „Es war eine coole Sache, die A-Nationalmannschaft zu sehen, mit den Spielern zusammen zu essen“, sagte Hertha-Profi Jessic Ngankam.

U21-Europameister Deutschland startet in dieser Woche mit zwei Freundschaftsspielen in das Turnierjahr. Die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo trifft am Freitag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) in Frankfurt auf Japan. Vier Tage später steht das Auswärtsspiel gegen Rumänien an.

Nach den Testspielen trifft sich die U21 am 10. Juni in Prad in Südtirol wieder, um sich bis zum 18. Juni im Trainingslager auf die Europameisterschafts-Endrunde vorzubereiten und dort nochmals die Form zu testen. Die deutsche Auswahl reist als Titelverteidiger zu dem Turnier, das vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien stattfindet. Gegner in der Vorrunde sind Israel, Tschechien und England. Für das Turnier hatte sich die Mannschaft souverän qualifiziert.