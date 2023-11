U21-Coach Di Salvo warnt vor Estland: Müssen Gegner knacken

Paderborn/Harsewinkel Erst Estland, dann Polen: Die deutsche U21 strebt zum Abschluss des Jahres zwei Siege in der EM-Qualifikation an. Personell sieht es gut aus.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland keine Ausfälle zu beklagen. „Alle Spieler sind gesund und fit“, verkündete Trainer Antonio Di Salvo nach dem Abschlusstraining.

Bei den letzten Länderspielen des Jahres trifft seine Auswahl am Freitag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) in Paderborn auf Estland. Am Dienstag (18.00 Uhr/ProSiebenMaxx) steht die nächste Partie in Essen gegen Polen an. Aktuell führt Polen die Tabelle an, hat aber auch ein Spiel mehr als die deutsche Mannschaft absolviert.

Gegen Estland ist die deutsche Auswahl der klare Favorit. Di Salvo warnte aber. „Wir müssen erstmal den Gegner knacken. Sie hatten auch einige enge Spiele in der Qualifikationsphase“, sagte der Coach. Die Spieler müssten bereit sein, viele Wege zu gehen. Estland erreichte in vier Spielen erst einen Punkt. Zuletzt hatte es ein 0:5 gegen Polen gegeben. Zuvor waren die Ergebnisse knapper gewesen.

Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.