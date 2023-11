Turnier in Indonesien

Turnier in Indonesien U17-Fußballer gewinnen auch letztes WM-Gruppenspiel

Jakarta Die deutschen U17-Fußballer gehen als Gruppensieger in das Achtelfinale der Weltmeisterschaft in Indonesien. Der DFB-Nachwuchs gewann mit 3:0 (2:0) gegen Venezuela auch sein abschließendes Vorrundenspiel.

Zuvor waren jeweils 3:1-Erfolge gegen Mexiko und Neuseeland gelungen. Gegner in der Runde besten 16 ist am kommenden Dienstag (9.30 Uhr/Sky) das Team aus den USA oder Frankreich.

Gegen Venezuela sorgte Robert Ramsak in Jakarta schon in der ersten Minute für die Führung. Eric da Silva Moreira (42.) und erneut Ramsak (57.), der angeschossen wurde, erzielten die weiteren Treffer für die Mannschaft von Trainer Christian Wück. Angesichts des schon vor dem Spiel feststehenden Weiterkommens hatte Wück unter anderen die Torschützen neu in seine Startformation berufen.